artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Der Brandenburger Verfassungsschutz muss eine zunehmende Zahl von islamistischen Gewalttätern unter Beobachtung halten. Dies hänge direkt mit der militärischen Zurückdrängung der Terrormiliz IS in der arabischen Welt zusammen, sagt Behördenchef Carlo Weber im Interview mit Klaus Peter.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540509/

Ist die Zahl der Islamisten in Brandenburg weiter gestiegen?

Die Zahl der gewaltbereiten Islamisten wächst: Von 40 in 2014 und 70 im vergangenen Jahr sind wir jetzt bei 100. Und während wir in den Vorjahren fast zu 100 Prozent Personen aus kaukasischen Ländern darunter hatten, sind es jetzt durch die Flüchtlinge auch einige Syrer, von denen uns Kontakte zum IS gemeldet werden.

Das muss nicht immer zutreffen. Es gibt auch Hinweise, wo aus persönlichen Gründen jemand verleumdet wird. Wir müssen aber jedem Hinweis nachgehen und das macht natürlich einen Haufen Arbeit.

Beim Salafismus sind wir natürlich sehr abhängig von der Weltlage. Die abstrakte Gefahr erhöht sich durch die militärische Zurückdrängung des IS. Das ruft danach - wenn man mit konventionellen militärischen Mitteln nicht weiterkommt - verstärkt auf Terror zu setzen, gegen den sich keine Armee wehren kann.

Themenwechsel: Inzwischen kommen deutlich weniger Flüchtlinge als im vergangenen Jahr. Dennoch steigt die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten - wieso?

Das sind derzeit noch nicht so stabile Verhältnisse, dass es der Anti-Asyl-Kampagne der Rechten total den Boden entzieht. Das Demonstrationsgeschehen hat zwar nachgelassen und hat auch weniger Zulauf. Wir haben aber eine Verlagerung rechtsextremer Propaganda in die sozialen Medien. Und dies führt auch zu rechtsextremen Straftaten. Allerdings ist seit kurzer Zeit ein Sinken der Zahlen zu beobachten. Dies kann sich aber schnell ändern, wenn etwa Islamisten ein Anschlag in Deutschland gelingt, so wie nun in Berlin.

Hat der Prozess gegen sechs Neonazis wegen des Brandanschlags in Nauen eine abschreckende Wirkung?

Schwer zu sagen, die meisten Täter handeln aus einer momentanen Erregung heraus, häufig auch angestachelt durch Alkohol oder andere Aufputscher. Da ist es schwierig mit der abschreckenden Wirkung. Gleichwohl ist es immens wichtig, dass nicht alle diese Dinge im Nirwana verlaufen gegen Unbekannt. Das ist schon ein sehr wichtiger Ermittlungserfolg, der deutlich macht, dass solche Taten nicht ungestraft begangen werden können.

Doch auch bei den Linksextremisten ist die Gewaltbereitschaft gestiegen. Gibt es da einen Zusammenhang mit den Rechtsextremen?

In den vergangenen Jahren waren die Ziele bei Anschlägen auf Parteibüros überwiegend jene von SPD und Linken, in diesem Jahr traf es in der Mehrzahl Büros der AfD. Und kein Mensch brauchte bei den Pogida-Demos in Potsdam linke Gegendemonstranten, die Gewalt ins Spiel bringen. Die Zahl der Taten im linken Spektrum ist geringer als bei den Rechten, aber auch bei den Linken steigt sie.

Die genauen Zahlen werden erst später veröffentlicht, aber: In allen drei Phänomen-Bereichen steigen sie. Im Linksextremismus, im Rechtsextremismus und im Salafismus. Unter anderem auch deshalb, weil die sich gegenseitig befruchten: Der Eine ist das Futter für den Anderen, dass er wachsen kann. Der Antifaschismus ist das erfolgreichste Kampagnen-Thema des Linksextremismus, er reagiert auf die Anti-Asyl-Kampagnen der Rechten. Und jedes Anwachsen der Salafisten-Szene befeuert wiederum den Rechtsextremismus.

Zur Person

Der Jurist Carlo Weber war mehr als zwölf Jahre Leiter der Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder). Zuvor war der heute 65-Jährige in Berlin lange Jahre ausschließlich für politische Straftaten und Extremismus zuständig. Seit dem 1. Juni 2013 ist er Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes. (dpa)