Seit 25 Jahren selbststÃ¤ndiger Kfz-Mechanikermeister

Sachsenhausen (OGA) Fred Lange wurde zwar in Hennigsdorf geboren, ist aber seit frühester Kindheit ein echter Sachsenhausener. Dort wuchs er auf, dort ging er zur Schule, dort spielte er Fußball, und dort hat er neben seinem Wohnhaus seine Werkstatt. In diesem Monat kann Lange ein besonderes Jubiläum feiern: Er ist seit 25 Jahren Kfz-Mechanikermeister. Die Urkunde wurde ihm kürzlich von der Handwerkskammer Potsdam verliehen.

In seinem Element: Fred Lange beim Motoren-Check in seiner Werkstatt. © Friedhelm Brennecke/OGA

Eigentlich ist er das schon länger. Denn den ersten Meister machte er bereits zu DDR-Zeiten. Nach der politischen Wende gehörte Lange zu einer Vielzahl von DDR-Kfz-Mechanikermeistern, die ihr fachliches Wissen in einem Nachschulungsprogramm um die Kapitel Buchhaltung und Lehrlingsausbildung erfolgreich erweiterten.

Sein Handwerk hatte der Vater von zwei Söhnen von der Pike auf im Kfz-Instandsetzungsbetrieb (KIB) Oranienburg gelernt. "Darauf lasse ich auch nichts kommen. Das war eine gute Ausbildung. Schließlich funktionierten die Autos damals ganz ähnlich wie heute", sagt der 58-Jährige und schmunzelt. Die Zeit vor mehr als 25 Jahren sei schon eine große Herausforderung gewesen. Denn neben der eigenen Werkstatt, die er damals eröffnete, sei eben nochmals Schule angesagt gewesen - mittwochs, freitags und sonnabends, erinnert sich Fred Lange.

Bereut hat er den Schritt in die Selbstständigkeit nicht, wenngleich das "Schrauberdasein" zu DDR-Zeiten noch lukrativer gewesen sei. "Dafür ist heute die Konkurrenz erheblich größer und gerade kleine Betriebe können dann oft mit der allerneuesten Technik nicht mehr mithalten", sagt Lange, der froh darüber ist, dass er auch eine Ausbildung als Elektriker hat. Das kommt ihm im Zeitalter, in dem die Elektronik in Kraftfahrzeugen eine ständig größere Rolle spielt, sehr entgegen. Lange beschäftigt noch einen Mitarbeiter und freut sich über einen großen Kreis von Stammkunden. Durch seine Bekanntheit im Ort gewinnt er aber auch Neukunden hinzu.

Denn bekannt ist Fred Lange natürlich allen Fußballern in der Region. Mehr als 20 Jahre war er Manager des TuS 1896 Sachsenhausen, dem er über 50 Jahre angehört. "Das war eine sehr bewegte, aber auch schöne Zeit", blickt Lange zurück. Doch vor einigen Jahren schmiss er hin. "Als ich merkte, dass der Staat das Ehrenamt mehr und mehr ausbeutet und uns selbst die Stadt nicht unterstützt hat, als uns mal heftiger Gegenwind entgegenblies, war für mich Schluss", sagt der Sachsenhausener. Dem Fußball und dem Verein bleibt er natürlich eng verbunden und treu, aber ohne ehrenamtliche Funktionen. Schließlich müssten sich da auch mal Jüngere beweisen.

Langeweile kommt bei Fred Lange dennoch nicht auf. Als Fan deutscher Geschichte interessiert er sich vor allem für die Historie Preußens. Schließlich ist sein Heimatort Sachsenhausen ein waschechtes "Kind" Preußens. Denn Sachsenhausen wurde durch Verfügung des berühmtesten Preußen, nämlich Friedrich des Großen, im Mai 1753 gegründet.