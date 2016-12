Weihnachtshelfer Woidke

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Strahlende Kinderaugen und glückliche Gesichter von den Erwachsenen gab es kurz vor dem Fest in der Helios Klinik der Havelstadt. Grund hierfür war der Besuch des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Das Landesoberhaupt informierte sich über den Alltag im Haus und überbrachte an 100 Kinder, die über die Weihnachtstage nicht nach Hause durften, Geschenke. Barbies, Lego, DVDs, T-Shirts und Fleecedecken erfreuten alle. Die Geschenke wählte das Klinikpersonal passend zum Anlass aus, bezahlt hat es die Staatskanzlei. Als eine "gelungene Weihnachtsüberraschung und sehr schön", empfand Benjamins Mutter Judith den Besuch des Ministerpräsidenten. Auch das Personal im Helios lobte Woidkes Kommen. "Befindlichkeiten wahrnehmen und die Patienten fragen, wie geht's - sehr schön", so Birgit Matthews, Heilpädagogin seit 17 Jahren am StandortFür die Belegschaft des Helios war es ein besonderer Tag. Ein emotionaler Augenblick. Die Arbeit am Standort findet Beachtung, ob bei Politikern oder den Menschen in der Stadt. "Die Aktion ist eine Würdigung für die Mitarbeiter und Patienten", fast Dr. Martin Köhler, Chefarzt den Besuch des Politikers zusammen. Dieser überbrachte nicht nur Präsente. Er stellte sich für Selfies zur Verfügung und weihte den Tischkicker ein. Das Spielgerät ist für Patienten und Mitarbeiter da. "Einmal im Jahr werden wohl auch die Kollegen mal kickern", verrät Köhler. Aber zurück zu Woidke. Ein bisschen arbeiten musste der Chef des Landes Brandenburg dann doch noch. Die Klinik-Clowns animierten ihn zum Singen und Notenblätter halten. Auf zwei Dinge kam es dem Minister bei seinem Besuch an. Zum einen, die Menschen rund um die Klinik zu unterstützen, und zum anderen, dankbar sein, wie aufopferungsvoll die Mitarbeiter des Hauses sich um die kleinen Patienten kümmern. Und Woidke versprach: Nächstes Jahr kommt wieder der Weihnachtsmann ...