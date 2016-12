Happy Birthday!

artikel-ansicht/dg/0/

Szene aus dem Festumzug am 10. September in Rathenow.

Szene aus dem Festumzug am 10. September in Rathenow. © ohlwein

Beispielsweise lebten schon bald nach der letzten Eiszeit Menschen für Jahrtausende in der Gegend um Friesack. Archäologische Funde aus späteren Stein-, Bronze- und Eisenzeiten sind Zeitzeugen der gesamten Region, in der ab der Zeitenwende Germanen siedelten. Nach der Völkerwanderung erreichten slawische Menschen das westliche Havelland. Wie Brandenburg an der Havel war auch die Havelstadt Rathenow slawischer Burgstandort. Allerdings weiß man sogar von drei solcher Burgen, die es vor der Christianisierung auf dem Gebiet der heutigen havelländischen Kreisstadt gab. Der Burgwall Alt-Rathenow gilt als eigentliche Keimzelle.

Eine vierte Burg ließen nach 1157 die neuen brandenburgischen Herren errichten. An diesen Standort erinnern die Kleine und die Große Burgstraße. Dort begann sehr wahrscheinlich die nachslawische Entwicklung Rathenows. Einhergehend mit dem 1295 erteilten Stadtrecht wurde die dortige Burg abgetragen. An die Reize der sodann entstandenenen Altstadt, die dank Stadtkanal noch heute von Havelwasser umflossen ist, erinnert leider nur noch der Kirchberg, auf dem es aber Anfang Mai 1945 ebenso große Zerstörungen gab. Die Sankt-Marien-Andreas-Kirche, ihre Ursprünge reichen bis weit vor die Ersterwähnung Rathenows zurück, blieb bis 1990 eine Ruine. Obgleich sie heute wieder einen Hingucker darstellt und speziell von der Havel aus für Postkartenidylle sorgt, ist ihr Wiederaufbau längst noch nicht vollendet. Ein paar liebevoll sanierte Fachwerkhäuser stehen zu Füßen des Gotteshauses. In einem Objekt am Kirchplatz wurde Johann Heinrich August Duncker als Sohn eines Pfarrers geboren. Duncker, dessen Geburtstag sich am 14. Januar 2017 zum 250. Mal jährt, wurde zum Begründer der optischen Industrie, durch die der Ort zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort wuchs.

Brillen, Linsen, Mikroskope, Ferngläser, etc. machten die Stadt berühmt. Wegen seiner Industriegeschichte, nennt sich Rathenow nun "Stadt der Optik". Das Optik-Industrie-Museum im Kulturzentrum ist hervorragender Anlaufpunkt für alle, die sich insbesondere für die 215 Jahre seit Dunckers Erfindung der Vielschleifmaschine interessieren. Wer die Geschichte davor atmen will, sollte die Sankt-Marien-Andreas-Kirche und den Kirchberg besuchen. Infos dazu auf www.rathenow-fks.org.