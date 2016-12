Zwei Urkunden am selben Tag

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Dem Jubiläum der Rathenower Ersterwähnung ist ein ausführlicher Beitrag auf www.rathenow.de gewidmet. Aus diesem geht hervor, dass es der 1216 ins Amt gekommene Brandenburger Bischof Siegfried II. auf Zehnteinnahmen abgesehen hatte, die zuvor in einigen Gegenden des Bistums an den Markgrafen abgegeben oder nicht eingefordert worden waren. Der Bischof listete am 28. Dezember des Jahres Orte und Siedlungen auf, die er als Teil seiner geistlichen Herrschaft ansah. Kurioser Weise existieren zwei Urkunden von diesem Tag, was Historiker zweifeln lässt, ob die zweite Urkunde überhaupt am selben Tag aufgesetzt werden konnte. Aber nur in dieser letzteren ist Rathenow als Ratenowe aufgeführt. Zwischen den Orten der Beurkundungen, dem Dom zu Brandenburg und der Bischofsresidenz Burg Ziesar, liegen etwa 30 Kilometer, was im Mittelalter einer Tagesreise entsprach. "Für das Rathenower Jubiläum ist dies jedoch nebensächlich. Die erste Erwähnung, die in der zweiten Urkunde vorgenommen wurde, ist auf den 28.12.1216 datiert. Wobei auf der Urkunde das Jahr mit 1217 angegeben ist. Diese Zahl erklärt sich dadurch, dass im Mittelalter das neue Jahr mit der Geburt Christi begann. Die letzten Tage des Dezembers gehörten damit schon zum neuen Jahr." So steht es auch auf www.rathenow.de.