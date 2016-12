800 Jahre: Heute wird gefeiert

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Feste feiern, wie sie fallen. In den Städten Rathenow und Rhinow ist am heutigen 28. Dezember etwas los. Die Kreisstadt hat zur Jubiläumsgala eingeladen. Sie erwartet etwa 400 Gäste. Die Veranstaltung im havelländischen Kulturzentrum, gedacht als Krönung des Jubiläumsjahres, ist ausverkauft. Dagegen ist in Rhinow reichlich Platz, weil heute unter freiem Himmel gefeiert wird. Um 17.00 Uhr geht es auf dem Marktplatz neben der Stadtkirche los. Wer dabei sein will, sollte Teelichter und Gläser in der Tasche haben. 800 Stück, in Gläsern brennend, sollen den Schriftzug "800 Jahre Rhinow" bilden. Gelingt das, ist eine Stadtwette gewonnen. Alle Gäste bekommen dann eine "süße Köstlichkeit", und zudem darf sich die Jugendfeuerwehr über 100 Euro freuen. Es gibt viel Musik und gegen 21.00 Uhr ein Feuerwerk.