Wo war Rathenows Keimzelle?

Womöglich stellte die von Deutschen nach 1157, dem Gründungsjahr der Mark Brandenburg, geschaffene Burg eine Einrichtung zum Schutz eines neuerrichteten Havelübergangs dar. Tatsächlich gingen die Herrscher aus dem sächsischen Geschlecht der Askanier als Erbauer von Dämmen in die Geschichte ein. Der Mühlendamm in Brandenburg an der Havel geht ebenso auf ihr Konto. Ohne dass die Wissenschaft das Baujahr ermitteln konnte. Man weiß lediglich, dass der Mühlendamm, der Neustadt und die in der Havel gelegene Dom- bzw. Burginsel verbindet und das Havelwasser zum Betrieb von Mühlen staute, 1239 bereits existiert haben muss. Die dortigen Mühlenstandorte haben ihren Ursprung in jener Zeit. Der Mühlentorturm der Neustadt stammt aber aus dem Jahr 1411.

An die vormalige Funktion des Schwedendamms in Rathenow erinnert nicht nur die Straße "Vor dem Mühlentor". Insbesondere die Alte Mühle des Optikparks lässt erahnen, welchem Zweck dieser Damm ursprünglich gedient haben dürfte. Erst aus der Zeit um 1200 weiß man von einem von Menschenhand geschaffenen Havelübergang an der Stelle. Im 14. Jahrhundert konnte die Stadt das Mühlenrecht und dadurch auch die dortige Mühle in ihren Besitz bringen. Die Sache mit den Namen gebenden Schweden ist eine Episode des 17. Jahrhunderts.

Im Schlussvortrag der beim Publikum sehr beliebten Reihe "8 für 800" hatte Wolfram Bleis die Vermutung geäußert, dass statt der Burg in der Altstadt eine Burganlage am linken Havelufer die eigentliche Keimzelle der Stadtentwicklung war. "Alt-Rathenow" wird die Stelle in der Gemarkung Steckelsdorf genannt. Wer auf dem Havel-Radweg unterwegs ist, kommt daran vorbei. Und wer sich bei Samuel Christoph Wagener hinein liest, dürfte sich den Überlegungen von Wolfram Bleis durchaus anschließen.

Mit seinen vor 213 Jahren erschienenen "Denkwürdigkeiten der churmärkischen Stadt Rathenow" hat der Geistliche Wagener, der auch Geldgeber bei der Geburt der optischen Industrie war, der Kommune sein zusammengetragenes Geschichtswissen vererbt. Aus heutiger Sicht mag manches nicht ganz oder gar nicht zutreffend sein. Doch vieles erscheint gut recherchiert. So lässt es Wagener für uns nun als möglich erscheinen, dass es schon vor mehr als 850 Jahren einen Havelübergang von Alt-Rathenow in Richtung Weinberg gab.

Der Autor erklärt zunächst, was es mit dem Großen Kietz auf sich hat. Das ist eine von drei slawischen Siedlungen. "Die ursprüngliche Bürgerschaft zu Rathenow bildete sich unstreitig aus den drei Kietzen (Fischer-Dörfern), welche oberhalb, in und unterhalb Rathenows, längs der Havel, lagen (...)." Es handelte sich um das Große und das Kleine sowie das Jederitzer Kietz. Das Große Kietz (Ober- oder Weinbergkietz) siedelte Wagener am "mittäglichen", also südlichen Abhang des Weinbergs an. Es habe sich "nach den Spuren im Acker zu urteilen, längs dem Ufer der Havel, zwischen diesem und dem Weinberge" hingezogen. Das älteste Dokument, das die Siedlung erwähnt, stamme aus dem Jahr 1339. "Die Überbleibsel der dortigen Kietzer Kapelle waren noch im Anfange des 18. Jahrhunderts sichtbar, und auf dem dazu gehörigen Kirchhofe grub man noch vor 7 Jahren heidnische Urnen aus", so Wageners Überlieferung.

Wenn Urnen mit Leichenbrand zutage treten, sind das definitiv keine Überreste christlicher Menschen, da ihre Leichname bekanntlich in Särgen begraben wurden. Urnen fanden Archäologen an zahlreichen Stellen im Havelland. Häufig sind sie germanischen Ursprungs, aber auch aus der Bronze- oder Eisenzeit. Zudem kam es auch in der frühslawischen Phase zu Urnenbestattungen.

Was nun den zu vermutenden Havelübergang betrifft, schreibt Wagener Folgendes: "Den Großen Kietz beschützte die dazugehörige, auf dem Grundrisse des Stadtgebietes mit Nr. 1 bezeichnete, jetzt am linken Havel-Ufer bei der Herrenlanke gelegene Burg, welche (der Alte Hof, Alt-Rathenow und der Alte Burgwall genannt) jetzt nach Steckelsdorf zum Kattschen Rittergute gehört." Dieses Gut hatte offenbar einen damals sogenannten Ökonomie-Beamten namens Brenneke, über den Wagener schreibt: "Dieser fand beim Bearbeiten dieses Ackers die unverkennbaren Spuren von Grundmauern, auch Waffen und anderes Eisengerät. Ebenso sind auf einer daran stoßenden Wiese auch Urnen gefunden, und gegen die Havel zu, bei sehr niedrigem Wasserstande, die Überbleibsel solcher Brückenpfähle entdeckt worden, durch welche Alt-Rathenow mit dem dieser Burg gegenüber liegenden Großen Kietze in unmittelbarem Zusammenhange gestanden haben muss."

Wie Wolfram Bleis es in seinem Vortrag am 8. November erläuterte, geht er davon aus, dass die vormals slawische Burg in der Mitte des 12. Jahrhunderts deutsche Besitzer erhielt. Denkbar also, dass erst mit Aufschüttung des Schwedendamms und einhergehender Schaffung eines alternativen Havelübergangs die Burg auf der Fläche der späteren Altstadt Rathenows gebaut wurde. Im Zuge ihrer Auflassung 1295 hatte Rathenow sein Stadtrecht erhalten.

Möglich, dass die vormalige Siedlung am 28. Dezember 1216, also auf den Tag genau vor 800 Jahren, erstmals als Ratenowe Erwähnung fand. Das war in einer Urkunde des Bandenburger Bischofs Siegfried II. Denkbar aber auch, dass mit Ratenowe die vormals slawische Siedlung südlich des Weinbergs bzw. die Burg am linken Havelufer gemeint war.

Die Auflösung des dortigen Burgstandorts könnte das Resultat der langen Fehde zwischen Askaniern, den brandenburgischen Herren, und dem Erzbischof von Magdeburg sein. 1276 war es zur Unterzeichnung eines Vertrages gekommen, laut dem die Gebiete links der Havel zwischen Milow und Rathenow dem Erzbischof unterstellt wurden. So der am Jahngymnasium tätige Geschichtslehrer und Historiker Udo Geiseler in "Die Herrenhäuser des Havellandes" (Lukas-Verlag/2006).

Die Askanier zogen sich demnach auf die rechte Seite der Havel zurück. Und nicht ausgeschlossen, dass so der Ortsname Rathenow im 13. Jahrhundert um etwa 1.000 Meter nach Norden wanderte. Er ist sehr wahrscheinlich slawischen Ursprungs, wobei zwei Namensherleitungen miteinander konkurrieren. Sehr populär ist die Annahme, dass sich Rathenow von "Fluss, der durch eine Wiese fließt" herleite. Basierend auf dem slawischen Rata für Feld bzw. Wiese. Derweil steht über Rathenow im "Deutschen Ortsnamenbuch" von Manfred Niemeyer (De Gruyter/2012), dass es sich um einen "Ort eines Mannes namens Raten" handeln soll. Auch dort ist von Slawisch die Rede. Allerdings kann niemand sagen, wer dieser namengebende Mann gewesen sein soll. Möglicher Kandidat ist ein Ratibor, wie auch in anderen Orten im Nordosten und Osten Deutschlands, von Ratzeburg in Schleswig-Holstein (an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern) bis Radibor in Sachsen.