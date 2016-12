artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Feuerwehr hat ihre Einsatzkräfte für die Silvesternacht im Vergleich zu den Vorjahren nicht aufgestockt. Wie in den vergangenen Jahren gebe es keine konkrete Bedrohung zum Jahreswechsel, sagte Landesbranddirektor Wilfried Gräfling am Mittwoch. Die Feuerwehren und Helfer seien mit rund 1500 Menschen und rund 390 Fahrzeugen im Einsatz. Das entspreche dem Aufgebot der Vorjahre, in denen wegen der „abstrakten Gefahrenlage“ bereits mehr Personal gearbeitet habe. „Wir haben eine Verstärkung geprüft, aber wir können nicht mehr auf die Straße bringen“, ergänzte Gräfling. „Wir sind gut aufgestellt.“ Im Notfall stünden zusätzliche Einheiten zum Dienst bereit.