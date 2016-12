Max-Hilmar Borchert ist die Nummer 1

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (GZ) Max-Hilmar Borchert aus Menz ist nicht nur der erfolgreichste Springreiter der vergangenen Saison im Oberhavelkreis, sondern auch im Landesverband Berlin-Brandenburg. Der 26-jährige Profi kam auf 27631 Ranglistenpunkte und rangiert in der deutschlandweiten Wertung auf Platz 127. Nie Nummer eins in der Bundesrepublik ist nach wie vor Christian Ahlmann (Marl) mit 241504 Zählern.

Max-Hilmar Borchert konnte in der Turniersaison 2016 insgesamt 30 Springen gewinnen, davon acht in der schweren Klasse. Zu den größten Erfolgen zählen die Siege mit der Stute Estefania in Forst bei Cottbus und auf dem Hamburger Derbyplatz in Klein Flottbek. Auf insgesamt 1877 Platzierungen kam der Träger des Goldenen Reitabzeichens in diesem Jahr, der inzwischen 54 Springen in seinem Leben in Parcours der schweren Klasse gewann. Am Wochenende vor Weihnachten musste er sich auf der Berliner Pferdemesse Hippologica nur dem dreimaligen Derbysieger André Thieme (Plau am See) geschlagen geben. Mit dem Holsteiner Wallach Caspino wurde der Menzer zweimal Zweiter in den S-Parcours.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung vergibt für jede Platzierung in der Turniersaison Ranglistenpunkte, gewichtet nach den Erfolgen in den verschiedenen Klassen. In der Auswertung 2016 des Oberhavelkreises belegt hinter Max-Hilmar Borchert der Zweite der Landesmeisterschaften, Frank Krückel, mit 8886 Punkten Platz zwei, gefolgt von seinen Neuhäsener Springclub-Kameraden Isabell Grandke (2877) und Jennifer Jülisch (2042).

In der Dressur war Hendrik Haacke (Stolpe) mit 854 Ranglisten-Punkten der Beste im -Kreis. 19 Punkte dahinter rangiert Leonore Kloß (Nassenheide). Deutlicher ist der Abstand zur Dritten, Beate Kraft (TG Gestüt Storchenluch Vehlefanz/266).

Nur eine Vielseitigkeitsreiterin aus dem Oberhavelkreis konnte in der vergangenen Saison Ranglistenpunkte sammeln. Mit Siegen in Löwenberg-Linde und Phöben sowie weiteren sieben Platzierungen kam Cesalie Voigts (Rhinland Staffelde) in der zurückliegenden Saison auf 54 Zähler. Damit landete sie im Ranking des Landesverbandes auf Platz 22. Erfasst wurden insgesamt 39 Buschreiter.