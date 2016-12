artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Silvester ist nicht einfach nur ein weiteres Fest im Jahresverlauf, sondern seit altersher mit viel Brauchtum und auch Aberglaube verbunden. So hat das Feuerwerk und vor allem die Knallerei zum Jahresanfang seinen Ursprung im alten Glauben an Geister und Dämonen, die mit viel Krach vertrieben werden sollen. "Lass Neujahr gelingen" und einen "guten Anfang" wünschen sich die Menschen, die mit Sekt, "Prosit Neujahr" (aus dem Lateinischen) oder "Guten Rutsch" (Gut Rosch - jiddisch) auf das neue Jahr anstoßen. Um die Zeit auf die letzten Sekunden des alten Jahres zu verkürzen, versuchen sich manche mit Bleigießen, Pendeln oder dem Legen von Tarotkarten als Zukunftsdeuter. Viel gelesen werden die Jahreshoroskope in den Zeitschriften. Auch Glücksbringer wie Töpfchen mit Klee, rosa Schweinchen oder Mini-Schornsteinfeger dürfen an Silvester nicht fehlen. Mancherorts steht Linsensuppe am 31. Dezember auf dem Speiseplan. Denn die Linsen stehen dabei für Geldmünzen und bedeuten ausreichend Geld im neuen Jahr. Mittlerweile fast vergessen ist der Brauch, in den "Heiligen zwölf Nächten" zwischen dem 26. Dezember und dem Dreikönigstag am 6. Januar keine Wäsche zu waschen und auf zu hängen. Denn in diesen "Raunächten" reitet der germanische Gott Wotan mit seinem Gefolge zur "Wilden Jagd" und rächt sich an denen, die ihn mit Wäsche auf der Leine an diesem Vergnügen hindern. Wer gerne mehr über das Wetter im kommenden Jahr wissen möchte, der sollte sich die Witterungsbedingungen an den Tagen zwischen dem 2. Weihnachtsfeiertag und dem 6. Januar aufschreiben. Jeder dieser Tage steht für einen Monat, so ist das Wetter im Verlauf des 26. Dezembers das voraussichtliche Wetter im Dezember des nächsten Jahres. Wenn diese Beobachtungen beim jeweiligen Monat des Kalenders notiert werden, wird man feststellen, dass es stimmt - oder auch nicht. Einen "Guten Rutsch" wünscht allen Lesern das Team der BRAWO.