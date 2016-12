artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) In Russland hat ein Internetvideo über eine brutale Hetzjagd auf einen Bären Empörung ausgelöst. Den Bildern nach haben Arbeiter in der sibirischen Tundra das hilflose Tier mehrfach mit einem Lastwagen überfahren und getötet. Die Behörden der Teilrepublik Jakutien (Sacha) in Jakutsk leiteten nach Medienberichten vom Mittwoch Ermittlungen wegen Tierquälerei ein.