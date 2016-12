Ã–ffentliche Verschuldung leicht gewachsen

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesbaden (dpa) Höhere Belastungen beim Bund haben die öffentliche Verschuldung in Deutschland leicht steigen lassen. Die öffentlichen Haushalte standen zum 30. September 2016 mit rund 2031 Billionen Euro in der Kreide. Das waren 0,4 Prozent mehr als zum Ende des vergangenen Jahres, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Gegenüber dem Vorquartal reduzierte sich der Schuldenstand allerdings um 0,3 Prozent. Zu den öffentlichen Haushalten zählen Bund, Länder, Kommunen sowie die Sozialversicherung.