Berlin (dpa) Durch Stürme, Hagel und Starkregen verursachte Schäden haben die Versicherer in diesem Jahr zwei Milliarden Euro gekostet. Die Hälfte der versicherten Sachschäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben wurden durch die beiden Unwetter "Elvira" und "Friederike" verursacht. Das geht aus den vorläufigen Zahlen hervor, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch veröffentlichte. Nicht enthalten in der Bilanz seien Schäden an Kraftfahrzeugen. Diese Zahlen lägen noch nicht vor.