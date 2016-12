Golze will PflegestÃ¼tzpunkte bekannter machen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze (Linke) will Pflegestützpunkte als Anlaufstellen für Betroffene und ihre Angehörigen bekannter machen. Kostenlos gebe es dort Beratungen zu allen Fragen rund um die ab 1. Januar geltenden neuen Pflegegrade, betonte Golze am Mittwoch in Potsdam. Viele Menschen wüssten nicht, dass es in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt mindestens einen Stützpunkt gebe. Die Mitarbeiter kennen sich nach den Angaben rechtlich aus und informieren über Angebote in der Region.