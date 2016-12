artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berlin-Reisende nehmen noch häufiger den Fernbus. Der Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) am Messedamm hat 2016 einen Rekord aufgestellt: Bis Jahresende werden dort rund 215 000 An- und Abfahrten erwartet, wie die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) am Mittwoch mitteilte. Das sind etwa 7000 mehr als im Vorjahr, und das trotz des seit Juli laufenden Umbaus am ZOB. Vor der Öffnung des Fernbusmarktes Anfang 2013 waren dort lediglich gut 60 000 Busse jährlich abgefertigt worden. Im jüngsten Weihnachtsverkehr trafen zu Spitzenzeiten pro Stunde mehr als 70 Busse ein oder fuhren ab.