Auf zum Silvesterlauf 2016!

Brandenburg (MZV) Nach den fetten Weihnachtstagen den Körper wieder auf Trapp bringen - das können alle Interessierten beim diesjährigen Silvesterlauf des VfL. Brandenburg in der Havelstadt. Start und Ziel ist die Gaststätte Buhnenhaus. Der Silvesterlauf, oft auch bei Schnee und Eis ausgetragen, hat sich zu einem traditionellen Lauf für Brandenburg und Umgebung entwickelt. Der Spaß am gemeinsamen Laufen zum Jahresabschluss ist seit vielen Jahren eine gute Tradition in der Laufszene unserer Stadt. Der Brandenburger Silvesterlauf gehört mit zu den teilnehmerstärksten Läufen am letzten Tag des Jahres im LandEs gibt keine Altersklassenwertungen, dafür Präsente für die Sieger. Der Lauf wird in mehreren Kategorien durchgeführt: Bambinilauf 400 m, Kinderlauf 2,5 km,Hauptlauf: 5/10 km über asphaltierte Waldwege sowie5 km Walking. Anmeldungen können online unter http://www.anmeldung.laufauswertung.com/index.php?VID=08A9CD8C18 oder am Veranstaltungstag vor Ort in der Teilnehmerliste erfolgen.