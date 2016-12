Zehdenick investiert gut drei Millionen Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Investitionen in Höhe von 3,183 Millionen Euro plant die Stadt Zehdenick für das kommende Jahr. Im Bereich Straßen-, Rad- und Gehwegbau sind unter anderem die Neugestaltung des Seitenraumes der Kreuzung Liebenwalder- und Philipp-Müller-Straße, der Radweg zwischen Verlängerter Grünstraße bis Ortsausgang Richtung Templin, der kombinierte Geh- und Radweg in Badingen, der Gehweg samt Straßenbeleuchtung in Kappe, der Ausbau des Darrgangs sowie der Exinstraße vorgesehen. Darüber hinaus sollen die P+R-Anlage am Bahnhof Neuhof, die Brücke über den Welsengraben, die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes in Zehdenick realisiert werden. Ferner sind der Umbau des Weißen Hauses in Mildenberg, die Sanierung des Sanitärtraktes auf dem Havelsportplatz, die Gestaltung der Außenanlagen der Exin-Oberschule, die Sanierung der Wasserstellen auf dem Friedhof II und des Verwaltungsgebäudes geplant.