Ausgespielt

Es war um die Jahrtausendwende, als ein paar Steppkes von der Kreismusikschule Oberhavel sich daranmachten, den Jazz für sich zu entdecken. Immer wieder trieb Lehrer Dirk Höseler die Mitte der 1980er geborenen Nachwuchsmusiker zum Üben und Ausprobieren an und wurde so zum Geburtshelfer der damals noch namenlosen Band. Wurden die Jungs bei einem ihrer ersten Auftritte noch darum gebeten, ein wenig leiser zu spielen, sollten sie schon wenig später ein gefragter Konzertgast sein.

Die Bubis von damals tragen heute Bart, wurden für Studium und Job in alle Himmelsrichtungen verstreut, sind Eltern oder werden es gerade. Zweieinhalb Jahre liegt der letzte gemeinsame Auftritt zurück. Zeit, das Kapitel "Jazzkomplott" zu schließen. Für das finale Konzert hat das Quintett den ganzen Tag über geprobt und sich dafür noch einmal in seiner ursprünglichen Besetzung zusammengefunden. Neben Hannes Rössler am Saxophon, Gitarrist Chris Lippert sowie den Brüdern Konrad und Clemens Litschko an Piano und Schlagzeug steht nach neun Jahren erstmals wieder Thomas Braune mit auf der Bühne, der nach seinem Weggang von Hendrik Krause und Kolja Legde ersetzt worden war.

Zur Einstimmung auf den Abend in der Wohnzimmer-Atmosphäre des knackevollen Kulturkonsums gibt es ein paar Videoschnipsel aus den Anfangstagen und mit "Tickle Ya" gleich eine Nummer, die seinerzeit fest ins Band-Repertoire gehörte. Familie, Freunde und Wegbegleiter sind gekommen, um sich auf diese Zeitreise mitnehmen zu lassen. Denn es waren bewegte Jahre. Zweimal vertrat "Jazzkomplott" Brandenburg beim Bundeswettbewerb "Jugend jazzt", drei eigene Alben entstanden, es verschlug die Band nach New Jersey, im Auftrag des Goethe-Instituts bereiste sie sogar drei Wochen lang Indien. Allein von diesem Trip kursieren bis heute diverse skurrile Anekdoten. Etwa die von dem bärtigen Mann, der sich bei einem Konzert in Bangalore mit jedem Lied näher an die Bühne kämpfte, um am Ende - beglückt von Hannes Rösslers Virtuosität - den Saxophonisten überfallartig abzuknutschen.

Es wird viel gelacht an diesem Abschiedsabend. Und danke gesagt, besonders den Eltern und Lehrern der Musiker. Im Vordergrund bleibt aber die Musik. Einmal noch spielen und zitieren "Jazzkomplott" ihre Heroen: Herbie Hancock, Miles Davis oder John Scofield. Bis um 21.54 Uhr die letzten Töne verklingen und sich ein wenig Wehmut breit macht. "Jazzkomplott" ist Geschichte. Schade. Und danke. Es war eine schöne Zeit.