281000 Briefe fÃ¼r den Rauschebart

Himmelpfort (GZ) In der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort sind bis kurz vor Heiligabend rund 281000 Briefe eingetroffen. Das teilte Sprecherin Tina Birke mit. Anhand der eingehenden Wunschzettel sei die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort bundesweit die größte ihrer Art. In den sieben Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post gingen dieses Jahr insgesamt rund 560000 Briefe ein.

Vor allem Kinder aus Deutschland schrieben dem Weihnachtsmann nach Himmelpfort: Erstmals haben Kinder aus Berlin die meisten Wunschzettel geschickt und damit die Brandenburger auf Platz zwei verdrängt. Auf Platz drei liegen die Wunschzettel aus Sachsen, gefolgt von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Am 12. Dezember erreichten 23396 Briefe die Weihnachtspostfiliale - so viele wie an keinem anderen Tag dieser Saison.

Der Weihnachtsmann und seine 20 Helferinnen in Himmelpfort beantworten die Briefe auf Deutsch, aber auch in Fremdsprachen, denn rund 20100 Wunschzettel kommen aus aller Welt. Kinder aus 62 Ländern haben geschrieben: die meisten aus Taiwan, gefolgt von Polen und China. Auf Platz vier liegen die Briefe aus Japan. Daran schließen Italien, Griechenland und Russland sowie Litauen an. Auf Platz neun und zehn liegen die Schweiz und Malaysia.

Die jüngeren Kinder wünschen sich traditionelle Spielsachen, die älteren oft technische Geräte, so Birke weiter: Mädchen möchten vor allem Puppen haben, Jungen Feuerwehr- und Polizeiautos. Auch Spielartikel aus aktuellen Kinofilmen sowie Longboards und Modellierknete sind begehrt. Die älteren Kinder wünschen sich oft Smartphones und Tabletcomputer. Ein Mädchen aus Beeskow (Brandenburg) bat um Schnee an Heiligabend, damit der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten schnell zum Nordpol zurückfahren kann. Während der letzten Tage vor Weihnachten Tagen stand in besonders vielen Briefen ein Herzenswunsch: Frieden auf der Welt.

Die Weihnachtspostfiliale schloss am 24. Dezember um 11 Uhr für dieses Jahr ihre Pforten. Dann trat der Weihnachtsmann seine Reise zu den Kindern rund um den Globus an. In diesem Jahr haben ihn mehr als 21300 Gäste in der Weihnachtspostfiliale besucht.