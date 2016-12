Letschin fordert Nachbesserung im Landesplan

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Die Gemeinde sieht erheblichen Nachbesserungsbedarf im Entwurf des Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEPHR). Die Abgeordneten verabschiedeten in ihrer letzten Sitzung des Jahres die Stellungnahme der Gemeinde zum Entwurf. Darin fordert die Kommune die Aufnahme weiterer Aspekte. So werde der Stopp der Abwanderung in die alten Bundesländer nicht aufgegriffen, gehe die Planung weiter von Schrumpfung aus. Schon jetzt gebe es erhebliche Abweichungen von vor 15 Jahren prognostizierten Einwohnerzahlen. Danach hätte Letschin schon jetzt nur noch knapp über 3000 Einwohner, tatsächlich sind es 4050.