Einladung zum Tee mit Kleist und Co

Die 10000-Besucher-Marke wird das Kleist-Museum in diesem Jahr noch knacken - daran hat Hannah Lotte Lund, Direktorin des Hauses, keinen Zweifel. Im August hat die promovierte Historikerin die Geschäfte von ihrem Vorgänger Wolfgang de Bruyn übernommen - "im Fluge", wie sie selbst sagt. "Ich durfte viele Projekte fortführen, unter anderem die Kleist-Festtage, die lange geplant und für mich ein sehr schöner Einstieg waren."

Letztere näherten sich unter dem Motto "Shakespeare, Kleist & Co", ausgehend vom 400. Todestag des englischen Dramatikers einer Vielzahl von Dichtern, Musikern und Schauspielern. Im Kleist-Museum widmet sich seitdem die Sonderausstellung "Shakespeare und Kleist: Genie und Nachahmer?" der Beziehung zwischen den beiden Dichtern. Zu sehen ist sie noch bis zum 15. Januar.

Andere Sonderausstellungen zur Kleist-Rezeption in der bildenden Kunst erschlossen dem Museum neue Besuchergruppen, betont Pressesprecherin Anette Handke. Sie erinnert an die Schau zu Adolph Menzel, der Kleists Lustspiel "Der zerbrochene Krug" illustrierte oder die Ausstellung "Verse und Steine", eine Hommage an den Altlangsower Bildhauer Werner Stötzer, der sich in den 1980er-Jahren mit Kleist auseinandersetzte und die beiden Zweiergruppen aus Pirnaer Sandstein im Garten des Museums schuf.

Von Mai bis Oktober zeigte das Budapester Petöfi Literaturmuseum die in Kooperation mit dem Frankfurter Kleist-Museum entstandene Ausstellung "Warum gerade Kleist?", die der Frage nachgeht, was die Ungarn an Heinrich von Kleist fasziniert und mehr als 6000 Besucher anzog. Auf Reisen waren auch die 2015 mit der Chamisso-Gesellschaft Kunersdorf erarbeitete Schau "Peter Schlemihl. Die Geschichte eines Buches" sowie die Ausstellung "Salons und Museumshöfe beiderseits der Oder", die 2014 von Hannah Lotte Lund mit kuratiert wurde. "Mit Kleist an anderen Orten zu sein und wahrgenommen zu werden, ist für uns enorm wichtig", sagt die Museumsdirektorin.

Etabliert hat sich die neue Veranstaltungsreihe "Salon Kleist", zu der monatlich im bewusst kleinen Rahmen zu Gesprächen und kurzen Vorträgen in Salon-Atmosphäre eingeladen wird. Die Themen haben entweder direkt mit Kleist oder mit der Kulturgeschichte des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts zu tun. "Die Resonanz ist großartig", sagt Hannah Lotte Lund, "durch die wechselnden Themen, erreichen wir immer wieder ein neues Publikum." Unterstützt wurde die Reihe auch von vielen Frankfurtern, die einem Aufruf in der MOZ, dem Museum mit altem Teegeschirr auszuhelfen, in Scharen nachkamen. "Wir haben so schöne Service bekommen", freut sich die Direktorin. Auf diese Weise hätten die Frankfurter die Veranstaltungen zu ihren Salons gemacht.

Neben öffentlichen Führungen an jedem ersten Mittwoch im Monat sowie Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche mit der Museumspädagogin Christina Dalchau bietet das Haus interdisziplinäre Tagungen und Kolloquien für Nachwuchswissenschaftler an, die allen zugänglich sind. "Wir sind ein Museum für alle", bringt es Hannah Lotte Lund auf den Punkt. "Während wir oben in der Sammlung einen Kleist-Forscher betreuen, findet unten eine Lesung für Kindergartenkinder statt. Beides machen wir mit Herzblut."

Für das neue Jahr stehen bereits viele Veranstaltungen fest: Der "Salon Kleist" wird am 24. Januar mit dem Thema "Shakespeare auf gut deutsch" fortgesetzt. Am 5. Februar wird die neue Sonderausstellung "Vernetzte Köpfe" eröffnet, die der Verbindung zwischen Kleist und seinen Zeitgenossen Johann Ludwig Wilhelm Gleim und Johann Wolfgang Goethe nachspürt. Die Kleist-Festtage stehen unter dem provokanten Titel "Hier war Luther nie. Glaubensfragen". Unter anderem geht es darum, wie sich Luthers Sprache in Kleists Texten widerspiegelt.