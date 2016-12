Schreiben als Lebenselixier

artikel-ansicht/dg/0/

H├Ânow (MOZ) Der in Hönow lebende Wolfgang Schüler, ehemaliger Gerichtsreporter, engagierter Anwalt in Altlandsberg, Ombudsmann für die MOZ und Organisator der Hönower Kriminacht, hat gerade sein neuestes Buch veröffentlicht.

Mehr als 1000 Gerichtsberichte hat Wolfgang Schüler für die Berliner Zeitung geschrieben und zahlreiche Bücher veröffentlicht. Nun, im L & H Verlag erschienen, liegt seine "Berliner Kriminalgeschichte" vor. Für Schüler ist es die logische Fortsetzung dessen, was er bisher veröffentlicht hat. "Es geht tatsächlich nicht nur reinweg um klassische Gerichtsreportagen - natürlich dürfen bestimmte und berühmte Fälle wie der vom S-Bahn-Mörder nicht fehlen -, sondern um die Entwicklung der Polizeiarbeit", erzählt der 64-Jährige

Wer nun zuckt und denkt: Oh, wie staubig, noch eine Enzyklopädie, dem sei geraten, sich die Zeit zu nehmen und die Nase in die 215 Seiten zu stecken. Der Leser wird dann feststellen, dass der Autor sein Handwerk versteht. Er nimmt sie auf unterhaltsame, kurzweilige Weise auf eine Geschichtsreise der besondern Art mit. Gespickt mit so detailliertem Wissen, dass man fast das Gefühl, bekommt, Schüler wäre zum Beispiel beim Meuchelmord an Dr. jr. Carl Ludwig Rumpff am 13. Januar 1885 dabei gewesen.

Zu erfahren ist auch, dass im gleichen Jahre in Berlin ein Leichenschauhaus nach Vorbild der Pariser Morgue eingerichtet wurde. Es war öffentlich zugänglich, denn es diente vor allem dazu, unbekannte Tote zu identifizieren. Kleiner Nebeneffekt: Da es in Berlin keine öffentlichen Hinrichtungen mehr gab, zählte es schon bald zu den beliebtesten Ausflugszielen. 14 bei minus 15 Grad tiefgefrorene Leichen konnten gleichzeitig, getrennt durch eine Glaswand, betrachtet werden ...

Sehr gelungen ist auch schon fast am Ende des Buches die kleine Übersicht über Berliner Gaunersprache, die von abflöhen - Geld beim Falschspiel abnehmen - bis Zug machen - Diebesfahrt oder Sauftour - reicht.

"Der Verlag kam vor einiger Zeit auf mich zu und fragte, ob ich mich nicht Berliner Kriminalgeschichten widmen könnte. Doch ich wollte nicht der 101. sein, der Fall an Fall aneinander reiht", erzählt Schüler. Deshalb vermittelt er dem Leser auch ein Gefühl für die politischen Verhältnisse, beginnend 1356.

Für Schüler, der ehrenamtlich als Ombudsmann bei Streitigkeiten hilft, wenn MOZ-Leser nicht weiterkommen, ist das Schreiben Lebenselixier. "Ich habe keinen Fernseher. Das, was ich an TV-Konsum brauche, hole ich mir, wenn ich mal dienstlich unterwegs bin und im Hotel übernachte. Das reicht mir dann wieder für ein halbes Jahr", sagt er. Als ärgerlich empfindet der Rechtsanwalt, wofür die öffentlichen Rundfunksender die Gebühren nutzen. "Für zwei Krimiserien vor und zwei Krimiserien nach den Tagesthemen. Alle vier haben mit der Realität nichts zu tun."

Schreiben ist für den Mann, der schon mit 14 wusste, dass er einmal Schriftsteller werden möchte, die Chance, einen Ausgleich zu seinem Beruf zu finden. "Recht ist nicht in erster Linie Gerechtigkeit, sondern, wer etwas beweisen kann. Das sind schon große Steine, die einem da manchmal auf der Brust liegen", sagt Schüler, dessen größter Wunsch es wäre, mal wieder von seiner Kunst leben zu können.

Viele seiner Kollegen kämen damit nicht klar, griffen zur Flasche. Schüler setzt sich in sein Arbeitszimmer in Hönow und schreibt. Studieren wollte er gern Journalistik, doch seine drei in Mathe während der Abi-Phase in Mühlhausen verhinderte bereits die Zulassung zum Volontariat. Aus einer Juristenfamilie stammend, lag es dann nahe, Jura zu studieren. "Ich bin dann als Justiziar zum Kinderbuchverlag gegangen, wollte weiter dem Schreiben nahe bleiben. Doch das war ein großer Irrtum. Zwischen dem technischen Bereich und dem Lektorat herrschte eine strikte Trennung." Seit 1984 war er als freiberuflicher Gerichtsreporter unterwegs. Und begann, Bücher zu schreiben. "Verbrechen im Netz", sein Erstlingswerk, ist mittlerweile in fünfter Auflage verlegt.

Schülers liebstes, eigenes Buch ist "Die drei Raben", ein Gegenwartsroman, der vor der Wende endet. "Das habe ich zu DDR-Zeiten begonnen. Der Lektor gab mir damals den wichtigen Rat: Schreib ohne Selbstzensur." Schüler hat das befolgt und das Buch erst weit nach der Wende und reich an Details, veröffentlicht. Aktuell arbeitet der zweifache Vater und Großvater an seinem sechsten Sherlock-Holmes-Buch, das zur Leipziger Buchmesse fertig sein soll. Drei Autoren sind es, die die Geschichten von Conan Doyle fortsetzen. Bedingung ist, dass die Figuren nicht verändert werden dürfen. Eines der Sherlock-Bücher, das Schüler, der seit 1978 mit seiner Frau in Hönow lebt, geschrieben hat, trägt den Titel "Der rote Löwe". Zur 10. Hönower Kriminacht, die für den 10. November 2017 geplant ist, werden Scarlett O' und Jürgen Ehle diese Geschichte als Theaterstück aufführen. Wolfgang Schüler, der zehn Jahre ehrenamtlich Bürgermeister von Hönow war - "Ich bin der Meinung, dass sich jeder in irgendeiner Form ehrenamtlich betätigen sollte. Viele machen das ja schon. Sonst wären wir auch schlecht dran." -, beschenkt sich so ein bisschen selbst zu diesem zehnten Jubiläum.

Berliner Kriminalgeschichte, ISBN 978-3-939629-36-8, 16,80 Euro