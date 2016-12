Beantragte Anlage im B-Plangebiet

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Auf Wesendahler Gemarkung will die Windpark Wriezener Höhe GmbH & Co. KG aus Breklum eine weitere Windkraftanlage aufstellen und betreiben. Die gemeindliche Stellungnahme zu diesem Antrag an das Landesumweltamt hat die Stadt Altlandsberg erteilt.