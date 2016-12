QualitÃ¤tsprodukte made in AngermÃ¼nde

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Angermünder Firma AkoTec will ihre Auslandsgeschäfte weiter ausbauen. Erst kürzlich hat das Unternehmen, das am Angermünder Standort moderne Vakuumröhrenkollektoren für Solaranlagen entwickelt und produziert, einen Kooperationsvertrag mit der Firma Webco aus dem Libanon unterzeichnet. Ziel dieser Kooperation ist es, den Ausbau von Solarthermischen Anlagen auch im Ausland voranzutreiben und damit auch einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

Fertig für die große Reise: Der erste Container für den Export in den Libanon wird auf dem Firmengelände in Angermünde mit Voll-Vakuumröhrenkollektoren beladen. © Sandy Klink

Die Firma Webco im Libanon ist bereits seit mehreren Jahren guter Kunde beim Solarkollektor-Hersteller aus Angermünde und

schätzt die Qualität und Leistung der Produkte. Bereits im Jahr 2014 verließ der erste große Container das Firmengelände in Richtung Beirut. Enthalten waren damals 70 Voll-Vakuumröhrenkollektoren und 1400 Vakuumröhren. Diese wurden beispielsweise an einer Hochhaus-Fassade installiert und sorgen bereits für warmes Duschwasser. Weitere Lieferungen folgten nun.

Webco bietet vollständige Systemlösungen im Bereich der erneuerbaren Energie an und plant Anlagen für große Wohnkomplexe im Libanon. Nun möchte Webco auch in benachbarten Ländern wie den Arabischen Emiraten, Oman, Bahrain, Kuweit, Quatar und Saudi Arabien den Ausbau von solarthermischen Anlagen vorantreiben und mit den deutschen Qualitätsprodukten made in Angermünde ausstatten. Durch die jahrelange gute Zusammenarbeit kennt der Geschäftspartner die Vorteile der Produkte von AkoTec, die sich beispielsweise flach aufs Dach, als Terrassenüberdachung, oder als Brüstungsgeländer flexibel montieren lassen. Vor allem die hocheffiziente Vakuumisolierung überzeugt ausländische Kunden. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Flachkollektoren haben die Vakuumröhrenkollektoren von AkoTec einen Wirkungsgrad von 80 Prozent. Selbst bei diffusem Licht arbeiten die Röhrenkollektoren hocheffizient und leistungsstark zur Warmwasserbereitung und bei Bedarf auch zur Kühlung.

Das Unternehmen AkoTec Produktionsgesellschaft mbH wurde 2008 mit Sitz in Angermünde von Geschäftsführer Reinhold Weiser gegründet und 2012 mit dem Zukunftspreis Brandenburg für innovative Technologien ausgezeichnet. AkoTec exportiert seine Produkte in alle Welt, unter anderem nach Portugal, in die Schweiz, Zypern, Griechenland, Lettland, Kanada, Ägypten, Tschechien und den Libanon.