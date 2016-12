Nach dem Fest ist vor dem Umtausch

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Männer wissen anscheinend sehr genau, was ihre Liebste gerne trägt. Umtausche habe es bisher nur einen gegeben, sagt Kerstin Queisser vom Geschäft "Wäscheträume" in der Königstraße. Auch Michaela Huwe ist im Uhren- und Schmuckgeschäft Kannewurf vor allem mit dem Anpassen von Weihnachtsgeschenken an Finger oder Handgelenk der Beschenkten beschäftigt. Umtausche hatte sie bisher nur zwei.

Während in Berliner Einkaufszentren fleißig Gutscheine eingelöst und nicht gefallende oder doppelte Bücher, CDs und Pullover umgetauscht werden, kann in der Freienwalder Innenstadt von Nachweihnachtsgeschäft keine Rede sein. Noch wartet Tina Gärtner im Spielwarengeschäft "Kids & Co." in der Karl-Marx-Straße auf kleine Kunden, die ein Geschenk gegen ein anderes Spielzeug tauschen wollen. "Vielleicht kommt das noch, im nächsten Jahr", sagt sie.

Auch wenn der Eindruck in Bad Freienwalde ein anderer ist: Die Einzelhändler rechneten bis Silvester fest mit einem Nachschlag zum Weihnachtsgeschäft, so Günter Päts, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. "Es wurde viel Geld geschenkt, außerdem Gutscheine, die jetzt eingelöst werden." Häufig gingen die Familien gemeinsam einkaufen, sagt Päts, und legten dann nochmal Geld drauf.

"Die Erwartungen an das diesjährige Weihnachtsgeschäft wurden erfüllt. Auch der Facheinzelhandel in kleineren Städten Brandenburgs hat die Vorjahresumsätze erreicht." Laut Günter Päts sei das Käufern zu verdanken, die kurz vor Weihnachten nicht mehr nach Berlin zum Einkaufen gefahren, sondern sich lieber in der örtlichen Parfümerie mit Geschenken eingedeckt hätten.

Matthias Schröder, Inhaber der Freienwalder Buchhandlung "Der Bücherfreund" hat bisher erst drei Kunden mit Umtausch-Wünschen gehabt. "Meist suchen sie sich gleich ein neues Buch aus", weiß er. Wird ein Leser nicht fündig, stellt er den Bücherwert auch als Guthaben aus. Einen Anspruch darauf haben Kunden aber nicht. Anders ist es bei Käufen im Internet: "Hier besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen. Das gilt auch, wenn der Artikel nicht gefällt", erklärt Lisa Högden, Sprecherin der Verbraucherzentrale Brandenburg.

Ebenso wie Online-Käufe werden Gutscheine für das Weihnachtsgeschäft immer wichtiger. Beachten sollten die Beschenkten laut Verbraucherzentrale deren Gültigkeit: In der Regel betrage diese drei Jahre.