"Den Anker im Raum hochhalten"

Um den Ausbau zu fördern, ist die Stadt Wriezen seit diesem Jahr Teil des Förderprogramms "Soziale Stadt". Ein Programm, das vom Bund, vom Land und von der Kommune zu je einem Drittel getragen wird, so Kathrin Schneider.

Mit diesem Städtebauförderungsprogramm unterstützt der Bund seit 1999 die Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile, heißt es in einer Erklärung des Bundes. Diese Investitionen sollen für mehr Generationengerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit in den einzelnen Quartieren sorgen, so der Bund, und die Teilhabe- und Integrationschancen verbessern. Vor allem sollen lebendige Nachbarschaften befördert und der soziale Zusammenhalt gestärkt werden. Bislang sind 715 Gesamtmaßnahmen in 418 Städten und Gemeinden in das Bund-Länder-Programm aufgenommen - so die Zahlen aus dem vergangenen Jahr.

Das Stadtentwicklungskonzept sei bereits in den kommenden Haushaltsplan 2017/18 eingestellt, erklärte Wriezens Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) gegenüber Kathrin Schneider. "Letztendlich kommt es auf sie an. Sie müssen sich damit beschäftigen", bekräftigte die Ministerin die Aufgabe der Kommune im Stadtentwicklungsprozess. "Diese Herausforderung werden wir meistern", beteuerte Uwe Siebert beim Besuch der Landesvertreterin.

So sollen die insgesamt 450 000 Euro, die Wriezen nun im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" zur Verfügung stehen, dem Ausbau der Innenstadt zugutekommen. "Wriezen ist ein Anker im Raum. Das muss hochgehalten werden", sagte Kathrin Schneider. "Wir können nicht in jedem Dorf die gleichen Grundlagen schaffen", fügte sie hinzu. Bürgermeister Uwe Siebert erklärte seine Zustimmung für Schwerpunkte im Raum.

Die Sanierungsarbeiten im Wriezener Seniorentreff, dem Plauderstübchen, werden den Start für den Ausbau bilden. Dort sollen die sanitären Anlagen sowie Teile der Küche modernisiert werden. Ein Schritt in die richtige Richtung, befindet auch der Förderverein "Hospital St. Marien", der die Veranstaltungen in dem Gebäude am Markt organisiert und betreut. Auf welche Projekte die Fördermittelsumme weiter konkret aufgeteilt wird, müsse in den nächsten Monaten erarbeitet werden, so die Stadt.

Die Kommune wird seit 1991 im Rahmen der Städtebauförderung unterstützt. Bisher wurden bis einschließlich 2020 fast 11,6 Millionen Euro bewilligt, teilt das Landesministerium mit. Hinzu kamen weitere knapp 22 Millionen Euro aus der Wohnraumförderung, so die Mitteilung.