Netto Ã¼bernimmt Kita-Patenschaft

Löwenberg (GZ) Ein mannsgroßer, schwarzer Hund im Weihnachtsmannkostüm? Einer, der Geschenke in die Löwenberger Kita Rosenschloss bringt? In Begleitung der stellvertretenden Netto-Marktleiterin Saskia Schönnagel war das Maskottchen kurz vor Weihnachten in die Einrichtung gekommen, um die Patenschaft zwischen der Kita und der Lebensmittelkette Netto zu besiegeln. Damit wurde die Löwenberger Kita zu einer von rund 65 Einrichtungen deutschlandweit, die von einem Fonds in Höhe von 40 000 Euro profitieren. In Kooperation mit der Firma Kathi aus Halle wurden Plüschtiere verschenkt und Backzutaten in den Kitas verteilt. Im neuen Jahr soll es Erlebnistage rund um die gesunde Ernährung geben, es werden gemeinsam Ostereier gesucht und es wird gebastelt, erklärt Kirsten Danert, Projektleiterin für die Marktpatenschaften bei Netto. Spendenaktionen mit Lieferanten werden künftig auch in Löwenberg für die Anschaffung von Spielen oder Möbeln genutzt werden können. Zudem werden Werksführungen bei Lieferanten organisiert. Inzwischen, so Kirsten Danert, würden 4 000 Marktpatenkinder zwischen Rügen und Sachsen unterstützt, die Mitarbeiter in den Märkten vor Ort wie Saskia Schönnagel organisieren die Aktion.