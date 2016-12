600 Stimmen gegen die SchlieÃŸung

artikel-ansicht/dg/0/

Derweil befinden sich die Groß Schönebecker bereits im schriftlichen Austausch mit Ihrke. Anfang Dezember hat der Verein ein Schreiben an den Landrat verfasst und ihn aufgefordert, die Schließung zu stoppen. Vor Kurzem ist nun eine Antwort gekommen. "In den letzten Jahren hat die Kundenfrequenz in den Geschäftsstellen der Sparkasse Barnim deutlich abgenommen", schreibt Ihrke. Gründe dafür seien, dass zahlreiche Geldgeschäfte über moderne Möglichkeiten wie das Online-Banking abgewickelt würden. Gleichzeitig findet dem Landrat zufolge eine Verlagerung im Zahlungsverkehr statt: "Der Grundsatz "nur Bares ist Wahres' gilt nicht mehr, wenn man beachtet, dass kaum noch Zahlungen in bar getätigt werden."

Der Bürgerverein zeigt sich unzufrieden mit dieser Antwort. "Leider gehen Sie in Ihrem Schreiben mit keinem Wort auf unsere Bedenken und Anregungen, die anderswo gut funktionieren, ein", heißt es in einem Brief, mit dem die Groß Schönebecker nun reagieren. Darin legt die Gruppe dar, dass die Politik durch das deutsche Grundgesetz dazu verpflichtet sei, für gleichwertige Lebensbedingungen auf dem Land zu sorgen. Von dieser Gleichwertigkeit könne jedoch keine Rede mehr sein."Immer mehr Versorgungs- und Verwaltungs-/Beratungsfunktionen werden aus dem ländlichen Raum in die Städte verlagert", schreibt der Bürgerverein.

"Mit der Abkopplung zahlreicher Bürgerinnen und Bürger von der Geldversorgung treffen sie vor allem unsere Bedürftigen", heißt es weiter. Touristen und junge Familien, die zunehmend nach Groß Schönebeck zögen, seien ebenso die Leidtragenden, da sie auch aufgrund der Sparkasse in den Ort kämen.

Ein Aus des Standorts habe auch wirtschaftliche Folgen für das Unternehmen: "Wenn die Sparkassenfiliale in Groß Schönebeck schließt, werden ihr viele Kundinnen und Kunden nicht nach Finowfurt folgen, sondern sich kostengünstigere Alternativen suchen", ist in dem Schreiben des Bürgervereins zu lesen.

Die Mitglieder rufen Ihrke dazu auf, an Gesprächen am runden Tisch teilzunehmen, um dort andere Lösungen für das Problem zu finden. Bürgerverein und Ortsbeirat wollen heute erst einmal in kleiner Runde beraten, wie sie weiter vorgehen im Kampf um den Erhalt der Sparkasse.