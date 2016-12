Nach dem FrÃ¼hstÃ¼ck kommt die Zeitungsschau

artikel-ansicht/dg/0/

Am Frühstückstisch: Waltraud Groß liest nach dem Frühstück in ihrer MOZ. © MOZ/Josephin Hartwig

Morgens, nach dem Frühstück, geht Waltraud Groß als erstes vor die Tür. Da liegt auf der Fußmatte schon die aktuelle Ausgabe der MOZ. "Die bringt mir immer meine Nachbarin Katja Gembus mit nach oben", sagt die Rentnerin dankbar. Denn die steile Treppe im Haus muss sie dadurch morgens zum Glück nicht hinunter.

Bevor die internationalen Nachrichten gelesen werden, schlägt die Seelowerin den Lokalteil auf. "Mich interessiert, was im Kreis und in der Umgebung los ist", sagt sie. Über Seelow würde sie manchmal gern noch mehr lesen. "Aber es ist natürlich auch klar, dass die anderen Orte nicht zu kurz kommen dürfen." Am interessantesten findet sie meist die Leserpost - sowohl im ersten Teil der MOZ als auch im Lokalen. "Aber leider gehen diese Meinungen ja nie an die richtigen Stellen", erklärt die Rentnerin und meint, dass einige Leserbriefe sicher auch an die Regierung geschickt werden könnten. Kommunalpolitisches lese sie nicht immer, lieber spannende Reportagen, sagt sie weiter.

Als Waltraud Groß ihren Mann Gerhard 1956 heiratete, war sie bereits Abonnentin des Neuen Tags. Eine Anzeige, zur Bekanntgabe der Vermählung, sei damals abgedruckt worden. "Sicher hatte ich die Zeitung schon ein paar Jahre zuvor. Meine Eltern waren auch eifrige Leser und lebten in Alt Rosenthal." Die 84-Jährige arbeitete bis zur Wende in der Werbeabteilung des Seelower Konsums und war zuständig für die Dekoration der Schaufenster.