Silvesterlauf in Mehrow

artikel-ansicht/dg/0/

Mehrow (MOZ) Zum 14. Silvesterlauf wird am Sonnabend nach Mehrow eingeladen. Start und Ziel sind am Feuerwehrgebäude am Krummenseer Weg. Der Lauf startet um 10 Uhr. Über zehn Kilometer geht es dann in Richtung Trappenfelde und wieder zurück. Die Walker werden acht Kilometer unterwegs sein. Die Kinder beginnen bereits um 9.30 Uhr, sie werden zwei Kilometer laufen. Am Ziel gibt es Pfannkuchen und Glühwein.