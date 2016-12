Ein HÃ¶hepunkt kurz vor dem Jahreswechsel

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Kurz vor dem Jahreswechsel hat die städtische Kita "Rappel-Zappel" in Eisenhüttenstadt eine Urkunde oder vielmehr ein Zertifikat erhalten. Und zwar vom Kommunalen Netzwerk für Qualitätsmanagement in der Kindertagsbetreuung.

Von den Kinder selbst erhielt die Kindertagesstätte im Ludmilla-Hypius-Weg die Note 1,4. Die Jungen und Mädchen wurden genauso befragt wie deren Eltern. 74 Prozent dieser nahmen an der Befragung teil und gaben der Kita die Note 1,3. Die Mitarbeiter sahen sich, ihre Arbeit und die Einrichtung etwas selbstkritischer und gaben sich im Durchschnitt eine 1,9. Damit lagen sie ähnlich wie externe Beobachter, bei denen letztlich die Note 1,8 herauskam.

Immer wieder beteiligen sich die Kitas in Eisenhüttenstadt erfolgreich am Qualitätsmanagement der Gütegemeinschaft und lassen ihre Arbeit und die Kita-Ausstattung kritisch beurteilen. Um aber letztlich ein Zertifikat vom Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Potsdam zu erhalten, müssen die Mitarbeiter unter anderem auch an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen.

Das Ergebnis in der Kita "Rappel-Zappel" wurde jüngst bei der Weihnachtsfeier bekanntgegeben. Danach folgte der gemütlich Teil des Tages, da wurde beispielsweise gebastelt. Für die Kinder war zudem eine Feuerschale vorbereitet, über der sie Stockbrot backen konnten. Und wer es lieber süß mochte, der konnte stattdessen Waffeln essen. Einige Eltern wurden indes zu echten Grillmeistern und verteilten frisch gegrillte Bratwürstchen. Gegen den Durst halfen Kinderpunsch und Glühwein. Und gegen die Kälte gab es zum Finale eine spannende Feuershow mit Musik.