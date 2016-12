81 Spender kurz vor dem Jahreswechsel

artikel-ansicht/dg/0/

Ob die jeweilige Person überhaupt spenden darf, klärt vorher ein Arzt ab. Pro Spender wird schließlich ein halber Liter abgezapft. 15 bis 20 Milliliter zusätzlich zur Untersuchung. 53 der daumendicken Röhrchen mit Blut klemmen am frühen Nachmittag bereits in der Halterung. "Um 13Uhr hatten wir den größten Andrang", sagte Schwester Uschi.

Am häufigsten kommt die Blutgruppe A mit positivem Rhesusfaktor vor. 37 Prozent der Bevölkerung verfügen über diese Kennung. Fast genauso häufig ist 0 positiv. 35 Prozent haben sie. 0 negativ liegt im Vergleich dazu nur bei sechs Prozent. Das Besondere der Gruppe 0: Sie kann bei gleichem Rhesus-Faktor im Notfall jedem gegeben werden. Deshalb werden gerade diese Blutkonserven besonders gesucht.

Etwa 15 Minuten dauert die Prozedur der Blutabnahme. "Das kommt auf die Gefäße an", sagt die Schwester, die seit 30 Jahren dabei ist. Wie vielen Menschen sie schon Blut abgenommen hat, wollte sie zwar immer mal zählen, hat es dann aber doch immer wieder verworfen. Ab dem 18. und bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag können Menschen spenden, informiert sie. Mindestgewicht sind 50 Kilogramm.

Mit der Eberswalder Spendenbereitschaft ist das DRK sehr zufrieden. "Ein tolles Ergebnis für einen Tag in den Ferien", heißt es von der Pressestelle des Roten Kreuzes. "Unter den 81 waren 13 Erstspender", hebt die Sprecherin hervor. Es war der zwölfte und letzte Termin in diesem Jahr. Immer am letzten Dienstag im Monat wird in Eberswalde an unterschiedliche Standorten um die freiwillige Abgabe gebeten.