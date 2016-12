Probe fÃ¼r das Konzert am 8. Januar

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) In der Fürstenwalder Musikschule wurde am Mittwoch die Ferienruhe unterbrochen: 20 Musiker des Fürstenwalder Kammerorchesters trafen sich am Nachmittag zur Probe mit ihrer Dirigentin Felicitas Eickelberg. Geübt wurde für das Neujahrskonzert, das am 8. Januar, ab 18 Uhr, im Dom stattfindet. Mit dabei sind dann noch unter anderem Schülerinnen der Musikschule und Mitglieder des 1. Brandenburgischen Gardeblasmusikkorps. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Bach, Rossini, Strauss, Tschaikowski, Schostakowitsch, Dvorak, Bernstein und anderen Meistern. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden für die Orchesterarbeit wird gebeten.