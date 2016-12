Kim Losensky stellt Vereinsrekord auf

artikel-ansicht/dg/0/

Insgesamt 26 Schwimmer - 16 Mädchen und zehn Jungen - der Jahrgänge 1998 bis 2007 hatten die Reise in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt angetreten. Zu den fleißigsten Medaillensammlern avancierten diesmal neben der erfahrenen Kim Losensky (Jahrgang 1998), die sechsmal Gold gewann, zwei Jungen: Tom-Niclas Böttcher (Jahrgang 2005) und Linus Merten Simonides (04) gewannen jeweils viermal Gold. Tom-Niclas setzte sich auf allen Brustdistanzen (50, 100 und 200 Meter) und über 50 Meter Schmetterling durch, Linus Merten gewann alle drei Rückenstrecken und die 100 Meter Lagen, wurde Zweiter über 50 Meter Freistil und Dritter über 100 m Brust.

Die 18-jährige Kim Losensky unterstrich wieder einmal ihre Vielseitigkeit. Die Brustspezialistin ließ der Konkurrenz nicht nur auf den drei Strecken in dieser Schwimmart keine Chance, sie schlug auch über 50 Meter Schmetterling, 50 m Freistil und 100 Meter Lagen als Erste an. Außerdem verbesserte sie den Vereinsrekord über 200 Meter Brust auf tolle 2:47,06 Minuten. Über diese Distanz feierte auch Isa Windmüller (02) ihren größten Erfolg: In 2:56,03 Minuten blieb die 14-Jährige erstmals unter der Drei-Minuten-Grenze und gewann zudem die Jahrgangswertung. Eine prima Leistung lieferte Paulina Schulz (06) bei ihrem ersten Start über 800 m Freistil. Sie gewann in für diese Altersklasse sehr guten 11:29,98 Minuten und verbesserte damit den Landesrekord gleich um 44 Sekunden. Auch über 50 und 200 Meter Brust stand Paulina ganz oben auf dem Treppchen. Zweimal Gold gab es für Maria Friedrich (02) über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Rücken. Je einen Sieg erkämpften Sophie Victoria Walter (04/400 Meter Freistil), Niklas Alexander Hendel (02/100 Meter Lagen) und Christian Schmadtke (01/200 Meter Brust).

Ein wenig Pech hatte der jüngste ESV-Starter Max Pohland (07). Da es ab Jahrgang 2005 nur noch eine Wertung auch für alle jüngeren Sportler gab, musste er sich mit ein bzw. zwei Jahre älteren Schwimmern messen. Über 50 Meter Schmetterling gelang ihm das am besten. Hier verpasste er als Vierter eine Medaille nur um drei Zehntelsekunden.

Sehr zufrieden mit den Leistungen war Übungsleiterin Diana Herrmann. "Es gab bei fast allen Schwimmern tolle Bestzeiten und alle schafften es in die Urkundenränge, die bis Platz 10 gingen, was bei den großen Teilnehmerfeldern nicht unbedingt zu erwarten war. Das war ein super Jahresabschluss, der uns optimistisch ins Jahr 2017 blicken lässt."