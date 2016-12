PCK verordnet Radlern die Helmpflicht

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Helmpflicht gibt es in der PCK schon immer. Wer sich in den Anlagen aufhält, muss einen Schutzhelm tragen. Am 1. Januar führt die Raffinerie aber auch auf ihren Straßen Helmpflicht ein - und zwar für Radfahrer. Zum Start der neuen Vorschrift gab es für alle Mitarbeiter ein Geschenk.