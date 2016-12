Freude auf das zehnte KÃ¶hlerfest

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Lindow (MOZ) Eine positive Bilanz für das Jahr 2016 zog jetzt Herbert Grunow vom Kienstubbenverein in Groß Lindow. Man sei aktuell 41 Mitglieder stark und konnte auch in diesem Jahr wieder viel zum geselligen Leben im Schlaubetal beitragen, sagte er. Zu den Höhepunkten im Vereinsleben gehörten 2016 unter anderem die Jubiläumsfeier im Juni, die Beteiligung am Sommerfest der Gemeinde im Juli sowie das Köhlerfest im Oktober.