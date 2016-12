artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Es passierte mitten in der Stadt. Die Breite Straße in Höhe des Amtsgerichts ist aufgrund des Durchgangsverkehrs eigentlich sehr belebt - zumindest bis alles schläft. Als Anneliese Reinhardt* nachts brutal überfallen wird, ist niemand da, der ihr helfen kann. Die 81-jährige Eberswalderin ist seit vielen Jahren Zeitungszustellerin und hart im Nehmen. In den 90ern hat sie mit dem Job angefangen. Gegen halb zwei werden die Ausgaben geliefert, kurze Zeit später macht sie sich auf den Weg. In zwei Bezirken ist sie unterwegs.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540743/

Tatort Breite Straße: In Höhe des Amtsgerichts schlug der Täter zu. Das Bild entstand am späten Dienstagnachmittag. Der Überfall ereignete sich in der Nacht gegen 3.15 Uhr.

Tatort Breite Stra√üe: In H√∂he des Amtsgerichts schlug der T√§ter zu. Das Bild entstand am sp√§ten Dienstagnachmittag. Der √úberfall ereignete sich in der Nacht gegen 3.15 Uhr. © MOZ/Marco Marschall

Gegen 3.15 Uhr wird sie am Dienstag laut Polizeibericht in der Breite Straße von hinten angegriffen. "So ein Strolch, was soll denn das", sagt die Rentnerin der MOZ am Dienstagnachmittag. Angesichts der brutalen Tat klingt die Reaktion fast untertrieben. "Der wollte mich umbringen", ist sich Anneliese Reinhardt sicher. Gekannt habe sie den Täter nicht. "Von hinten hat er mir gleich beide Hände um den Hals gelegt und gewürgt", beschreibt sie. Nachdem er ihr zwei Mal mit der Faust auf den Kopf schlägt, sackt sie schließlich zusammen. Geld oder anderes verlangt er nicht.

Irgendwann, schildert die Rentnerin weiter, lässt der Angreifer, schließlich von ihr ab. Das Opfer wartet, bis er weg ist und schleppt sich in einen Hauseingang. Dort findet sie ein Mitarbeiter der Camilla-Hauskrankenpflege und ruft die Polizei. Anneliese Reinhardt kommt ins Krankenhaus, kann aber noch am selben Tag entlassen werden. Nun muss sie sich erholen. Vom Schock und von ihren Verletzungen. "Die Rippen und alles tut weh", sagt die Zustellerin, die zum ersten Mal in so einer Situation war.

"Das habe ich in so einer Form noch nicht erlebt", sagt auch Stephan Wendler, stellvertretender Leiter des Pressezustellerservice in Eberswalde. Im Unternehmen, das auch die MOZ verteilt, ist man schockiert über die Nachricht. Wendler hat seiner Mitarbeiterin bereits die besten Genesungswünsche überbracht. "Wir hoffen, dass sie bald wieder an Bord ist", sagt er.

Wohler würde sie sich sicher fühlen, wenn der Täter gefasst ist. Aus Angst er könnte sie wiedererkennen und sich rächen, möchte die Rentnerin anonym bleiben. Stattdessen könnte es bald ein Phantombild vom Angreifer geben. Das teilt die Polizei auf Anfrage der Zeitung mit. Offenbar gibt es eine Zeugin, mit deren Hilfe das Aussehen des Mannes rekonstruiert werden kann. Und auch mit dem Opfer wollen die Ermittler noch einmal sprechen. Anneliese Reinhardt spricht von einem stabileren Mann, Mitte 20 mit kurzgeschorenen Haaren. Hinweise nimmt die Polizei unter 033383610 oder jede andere Dienststelle entgegen.

* Name von der Redaktion geändert.