Sternsinger gehen wieder auf Tour

F├╝rstenwalde (MOZ) Die Mädchen und Jungen der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist aus Fürstenwalde ziehen vom 6. bis 10 Januar zum 25. Mal als Sternsinger durch ihre Stadt. Der Start ist am Freitag in einer Woche mit einem Gottesdienst, bei dem sie den Sendungsauftrag erhalten, teilte Organisator Werner Hill mit.

In den Gewändern der Heiligen Drei Könige bringen sie den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen in Fürstenwalde sowie den Orten zwischen Bad Saarow und Grünheide und sammeln Spenden für Not leidende Kinder in aller Welt. Ihre Spuren kann man dann an dem Kreidezeichen "20*C+M+B+17" erkennen. Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich bis zum morgen bei der Familie Hill unter der Telefonnummer 03361 46 00 anmelden.

Auch in der St. Bonifatius-Kirchengemeinde in Erkner gibt es Sternsinger. Am 6. Januar singen sie im Rathaus, ab dem 7. suchen sie die Katholiken der Kirchengemeinde auf, die sich für eine Visite eintragen haben. Bundesweit steht diesmal der Klimawandel im Mittelpunkt der Aktion.