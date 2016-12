Willkommen fÃ¼r die Babys

artikel-ansicht/dg/0/

Gartz (MOZ) Dieser Tage ist der Gartzer Amtsdirektor Frank Gotzmann unterwegs zu jungen Familien, bei denen im letzten Quartal dieses Jahres Nachwuchs angekommen ist. Neun Babys und ihre Eltern will er besuchen. Die jungen Erdenbürger heißen beispielsweise Ida und Leonie, Maximilian und Felix. Sie wohnen unter anderem in Mescherin, Woltersdorf und Tantow.

Frank Gotzmann hat ein kleines Willkommenspaket dabei, in dem neben anderen Gaben ein Kuschelbadetuch mit Zipfelmütze steckt. Seit etwa sechs Jahren fährt der Amtsdirektor zu jungen Eltern mit Familienzuwachs. "Etwa alle zwei Monate bin ich zu den Eltern unterwegs, die ein Kind bekommen haben. Ich fahre nicht sofort nach der Geburt los, weil die erste Zeit für Mutter, Vater und Kind aufregend genug ist", sagt Frank Gotzmann. "Nach etwa acht Wochen sind Eltern und Kind viel entspannter und können Besuch vom Amt verkraften."

Die allermeisten Familien freuen sich über diese Geste des Willkommens. Manche Eltern würden regelrecht auf den Besuch warten, sagt Gotzmann. Dann kommt es zu Gesprächen am Familientisch. In den zurückliegenden Monaten hat das Amt Gartz festgestellt, dass viele jungen Familien nach Gartz und in die Dörfer gezogen sind.

"Diese jungen Leute wollen dann wissen, wer bei ihnen der Bürgermeister ist und was es mit dem Amt auf sich hat", erläutert Frank Gotzmann. Er informiert die jungen Eltern unter anderem über die Kindertagesstätten in Gartz und auf den Dörfern. Die Kindergärten sind wegen steigender Geburtenzahl und Zuzugs von Familien gut ausgelastet.