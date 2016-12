Zeisigberg komplett ausgebucht

artikel-ansicht/dg/0/

M├╝llrose (MOZ) Alle 68 Plätze im Seniorenheim Zeisigberg sind belegt, "wir sind mit der Entwicklung in diesem Jahr zufrieden", teilte am Mittwoch Ilona Kludt von der Heimleitung mit. Das Vorsilvesterfeuerwerk wird es 2016 nicht geben, für den Juni 2017 ist wieder ein Parkkonzert geplant.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540751/

65 Mitarbeiter sind in den Ort südlich von Müllrose in den Bereichen Seniorenheim, Kita und Landwirtschaft beschäftigt, davon knapp 30 in der Altenpflege. "Die Nachfrage nach Plätzen für Senioren ist da, die Interessenten kommen hauptsächlich aus unserer Region - also dem Gebiet Beeskow, Eisenhüttenstadt und Frankfurt", erläuterte Ilona Kludt. Um den Bewohnern einen guten und abwechslungsreichen Aufenthalt zu ermöglichen, werden im Laufe jedes Jahres viele gemeinsame Aktionen für Jung und Alt organisiert - "Dialog zwischen den Generationen" wird dieses Konzept genannt. "Pfarrer Matthias Hirsch aus Müllrose besucht uns regelmäßig und hält hier Gottesdienst ab, dafür sind wir ihm natürlich dankbar", sagte sie.

Zu den Veranstaltungshöhepunkten in diesem Jahr zählten unter anderem Ostern das Basteln und Eierfärben mit den Kita-Kindern und den Senioren sowie das Parkkonzert im Juni mit der Musikband Klingbachtaler. Es war ein unterhaltsames Konzert für die ganze Familie, für Jung und Alt. Natürlich gab es bei dieser Veranstaltung auch wieder Leckeres aus der Gutsküche wie beispielsweise Wildpfanne und Wildbratwurst.

Das Projekt "Dialog zwischen den Generationen" wird seit mehr als zehn Jahren dort gelebt, dabei kommen die junge und die ältere Generation zu gemeinsamen Aktionen zusammen, Kita-Kinder und Heimbewohner treffen sich beispielsweise zu einem Bastelnachmittag. Dieses Projekt hat sich inzwischen bis Südkorea herumgesprochen, auch 2016 besuchte ein Team einer asiatischen Fernsehanstalt die Müllroser Einrichtung. "Die koreanischen Gäste zeigten sich besonders beeindruckt von der unkomplizierten Konzeption unseres Dialoges", erläuterte Ilona Kludt.

Überregional bekannt geworden ist Zeisigberg durch zwei Aktionen - das sommerliche Parkkonzert und das winterliche Vorsilvesterfeuerwerk. In diesem Sommer hatte die Band Klingbachtaler aus der Südpfalz mit Alpenpower und Gaudi pur für Stimmung gesorgt; die Zuhörer erlebten einen schönen Tag mit bayerischer Lebensfreude. Die Band besang in ihren Liedern die Schönheit des Dirndls, aber auch Songs wie "Marmor, Stein und Eisen bricht" erklangen; natürlich durfte dabei der Aufruf "Ein Prosit der Gemütlichkeit" nicht fehlen.

2017 wird es wieder ein Parkkonzert geben - und zwar am 25. Juni. An diesem Sonntag soll Rock'n'Roll- und Country-Musik erklingen.

Gestrichen ist hingegen das Feuerwerk. 2015 war es noch geplant gewesen und stand auch im offiziellen Veranstaltungsprogramm der Stadt, doch die Heimleitung hatte sich im Herbst zur Absage entschieden. Dieser Schritt wurde damit begründet, dass die Unstimmigkeiten zwischen dem Heim auf der einen Seite und dem Amt Schlaubetal sowie der Stadt Müllrose auf der anderen Seite zu groß geworden seien. In diesem Jahr ist das Feuerwerk nicht geplant. "Dennoch erreichten uns im Advent immer wieder Anfragen, ob die Schau nicht doch stattfinden wird", erläuterte Ilona Kludt. In den vergangenen Jahren waren stets mehrere tausend Besucher aus dem ganzen Oderland zu der nachmittäglichen Veranstaltung gekommen.

Ein neues Angebot war in den vergangenen Jahren der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände vor dem Heimgebäude. Umgekehrt war Zeisigberg in einem anderem Ort aktiv: "Wir waren jetzt erstmals auf dem Beeskower Weihnachtsmarkt mit einem Stand vertreten. Es hat uns gut gefallen, eine wirklich schöne Stimmung", sagte Ilona Kludt. Früher hatte man sich jahrelang an dem Müllroser Weihnachtszauber beteiligt, "aber die Standgebühren, die man 2016 dort haben wollte, waren so hoch, dass wir Müllrose absagten und uns für Beeskow entschieden haben", berichtete sie.