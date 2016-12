Ausflug endet mit Festnahme

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Weil sie Silvester bei Bekannten verbringen wollten, machte sich ein montenegrinisches Ehepaar mit dem Auto auf die Fahrt von Nordrhein-Westfalen in Richtung Berlin. Doch endete die Fahrt in Fürstenwalde, wo ihr Renault am späten Dienstagabend von Polizisten zu einer Kontrolle aus dem Verkehr gezogen wurde. Das sei jedoch eine etwas aufwendigere Prozedur gewesen, berichtet die Polizei, da der Fahrer den Wagen partout nicht stoppen wollte.