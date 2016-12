Windkraft bietet weiter Diskussionsstoff

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) "Wir haben ganz schön was geschafft", blickt Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch, auf das Jahr 2016 zurück. Er hat sich eine ganze Reihe an Vorhaben und Themen aus den sechs amtsangehörigen Gemeinden notiert.

Karsten Birkholz nennt als erstes Vorhaben den Straßenbau in Oderaue, genauer zwischen Neurüdnitz und Zäckericker Loose und im Dorf selbst. Dabei stellt er aber gleich noch klar, dass das, was er für wichtig erachtet, keine Wertigkeit vorgeben soll. Die Straße sei mit Hilfe des Förderprogramms für finanzschwache Kommunen ausgebessert und teils grundhaft ausgebaut worden. "Da gab es vorher 30 Zentimeter tiefe Löcher, Längsrisse und Querrillen", erinnert der 39-Jährige an den desolaten Zustand. Vom Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes habe auch Neulewin profitiert. Dort ist die Straße zwischen Neulietzegöricke und Karlshof instand gesetzt worden.

Personelle Veränderungen habe es, so Birkholz weiter, in Neutrebbin gegeben. Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Siegfried Link im Frühjahr hätten die Gemeindevertreter Werner Mielenz zum Nachfolger bestimmt. In der Gemeindevertreterversammlung sei dann Gerda Reichert nachgerückt, die sich schon lange kommunalpolitisch engagiere und in den 1990er-Jahren auch Bürgermeisterin war.

"Zwei neue Ortsvorsteher waren beziehungsweise sind ebenfalls gesucht", sagt Birkholz und verweist auf Christopher Schulz als Nachfolger von Fred Bundrock in Neuküstrinchen, während für Hanno Woitunik in Prötzel dann im neuen Jahr ein Nachfolger gewählt werde. Letzterer hatte aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat niedergelegt.

Doch der Amtsdirektor geht gedanklich noch einmal zurück nach Neutrebbin. Dort habe es erst im November den Fördermittelbescheid für die Karl-Marx-Straße 43 in Höhe von 637 000 Euro gegeben. "Das ist eine stattliche Summe", so Karsten Birkholz. Seit Jahren habe man sich um Fördermittel für die Sanierung des Gemeindezentrums bemüht und sei dieser nun einen riesigen Schritt nähergerückt. Mit Hilfe der EU-Mittel aus dem Leader-Programm soll der Innenausbau des generationsübergreifenden Dorfgemeinschaftshauses realisiert werden.

Mit Ute Schönthal an der Oderland-Grundschule und Doreen Kind an der Oderbruch-Oberschule gebe es, so der Amtsdirektor weiter, auch zwei neue Schulleiterinnen in Neutrebbin. Birkholz verwies in dem Zusammenhang auf eine vor wenigen Tagen unterzeichnete neue Partnerschaftsvereinbarung mit den Schulen der beiden polnischen Partnergemeinden Bogdaniec und Cedynia.

Diskussionsstoff biete unterdessen nach wie vor das Thema Windkraft. Betroffen seien insbesondere Prötzel, Herzhorn und Reichenow-Möglin. Deshalb verweist Karsten Birkholz noch einmal auf seine Rede beim Neujahrsempfang 2016. Wichtig sei, "sich nicht entzweien zu lassen, sondern diese Themen miteinander zu besprechen, um die Region lebenswert zu erhalten", hatte er damals erklärt und, dass dies nur gemeinsam gelingen könne. Im November hatten die Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree auf ihrer Sitzung in Seelow beschlossen, dass der Teilplan Windenergie noch einmal überarbeitet und erneut ausgelegt wird. Über Windkraftanlagen debattiert werde, so der Amtsdirektor, aber auch in den Gemeinden Oderaue und Neutrebbin. In Letzterer gebe es immer wieder Veränderungen im bestehenden Windfeld durch sogenannte Repowering-Anträge zur Modernisierung von Anlagen.

Für die Eigenentwicklung hilfreich bezeichnete Karsten Birkholz den Abriss des Ende der 1960er-Jahre errichteten Wohnblocks mit 32 Wohnungen in der Berliner Straße in Prötzel. An seiner Stelle und damit in direkter Nachbarschaft zu Grundschule und Kita sollen Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen.

Investiert werde regelmäßig auch im Bereich Feuerwehren. Dazu gehören, so der Amtsdirektor, jedes Jahr vier bis sechs neue Löschbrunnen. Für die Freiwillige Feuerwehr Neurüdnitz sei 2016 ein Mannschaftswagen (MTW) geleast worden. Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser, kurz TSF-W, das ein 32 Jahre altes Fahrzeug am Standort Sternebeck ablöst, war zur letzten Beratung der Ortswehrführer des Amtes Barnim-Oderbruch Mitte Dezember vorgestellt worden. Die Kaufsumme in Höhe von 120 000 Euro sei, so Birkholz, durch eine Zuwendung des Landes Brandenburg für den Brand- und Katastrophenschutz (60 000 Euro) und aus dem Kreisentwicklungsbudget des Landkreises Märkisch-Oderland (53 000 Euro) finanziert worden.

Heiß diskutiert worden sei in den vergangenen Monaten auch über Altanschließerbeiträge und die neuen Gebühren des Trink- und Abwasserverbands Oderbruch-Barnim (TAVOB). Die Gemeinden beziehungsweise ihre Vertreter in der Verbandsversammlung votierten zuletzt jedoch für eine Beibehaltung der bisherigen Gebührenregelung und hoffen, dass damit wieder Ruhe einkehrt.

In jedem Fall ein Thema bleiben werde auch im neuen Jahr die vom Land Brandenburg vorgesehene Verwaltungsstrukturreform. Karsten Birkholz: "Es gibt noch keine Klarheit über die künftigen Strukturen auf der untersten Ebene, also den Ämtern und Gemeinden."