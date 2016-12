Mehr als nur eine Grippe

artikel-ansicht/dg/0/

Täglich gibt es deutschlandweit neue Meldungen über weitere Fälle der Vogelgrippe. Der hoch ansteckende Erreger hält das Federvieh in Schach. Seit Bekanntwerden der jüngsten Seuche hat es jedoch noch keinen Fall in der Uckermark gegeben. Wohl aber in umliegenen Landkreisen. Nach Angaben von Amtstierarzt Dr. Achim Wendlandt musste ein Haustierbestand mit 400 Tieren im Landkreis Oberhavel gekeult werden. Ansteckungsfälle bei Haustieren und Wildvögeln werden ebenso aus dem benachbarten Mecklenburg-Vorpommern und aus Polen gemeldet. Jenseits der Grenze seien jüngst mehrere tausend Gänse wegen des Virus H5N8 getötet worden.

Daher bleibt die seit Mitte November geltende Stallpflicht im gesamten Landkreis bestehen. Gänse, Enten, Hühner, Tauben und alle sonstigen gefiederten Mitbewohner müssen drinnen bleiben oder aber sie haben eine überdachte Vorrichtung, die das Eindringen oder den Kontakt mit Wildvögeln verhindert.

Das Verbot wird offenbar jedoch nicht generell eingehalten. Nach Kontrollen des uckermärkischen Veterinäramtes in verschiedenen Ortschaften mussten bereits mehrere Verwarngelder verhängt werden. "Es gibt leider Menschen, die das nicht so verbissen sehen", so Achim Wendlandt. "Und es gibt auch Halter, die die Verordnung gar nicht einsehen." Gegen sie hat die Behörde bereits Bußgeldbescheide erlassen.

Gewerbliche Geflügelhalter mit großen Beständen blicken jetzt mit Sorge ins nächste Jahr. Die Stallpflicht trifft weniger Enten, Hähnchen oder Puten, die meistens ohnehin drinnen gehalten werden, sondern besonders die Legehennen in Freilandhaltung. Ihr vorgeschriebener großzügiger Auslauf verwaist derzeit. Allerdings verfügen moderne Legehennen-Anlagen über einen sogenannten Wintergarten, der gesichert ist, oder über einen Scharrbereich.

Selbst wenn die Hennen im Stall ihre Eier legen, dürfen diese auch noch zwölf Wochen nach der Aufstallpflicht als Freiland-Eier deklariert und verkauft werden. Danach allerdings nicht mehr.

Ebenfalls bei vielen privaten Haltern nicht angekommen ist die seit Ende November geltende Eilverordnung für Bio-Sicherheit. Sie gilt nicht nur in gewerblichen Ställen, sondern auch auf privaten Höfen mit nur wenigen Tieren für den eigenen Bedarf. Dabei geht es um verschärfte Hygienevorschriften. Achim Wendlandt macht daher erneut auf die Forderungen aufmerksam: Auch Kleinsthalter müssen ein Bestandsregister führen und alle verendeten Tiere dokumentieren. Sollte Hausgeflügel vermehrt verenden oder erkranken, muss die Veterinärbehörde eingeschaltet werden. An den Ein- und Ausgängen der Ställe ist das Schuhwerk zu reinigen, zu desinfizieren oder zu wechseln. Es gibt auch Plastikschuhe, die man über die Straßenschuhe ziehen kann. Beim Betreten der Ställe ist Hygienekleidung zu tragen, wenigstens ein Kittel. Vorgeschrieben ist außerdem eine Händedesinfektion. Auch hier gilt: Bei Verstößen drohen Bußgelder des Veterinäramtes.

Weiterhin untersagt bleiben geplante Geflügelausstellungen oder Geflügelmärkte, da hier das Ansteckungsrisiko noch größer wird.

Dem Vorweihnachtsumsatz an Weihnachtsgänsen und Enten zum Fest hat die Stallpflicht ganz offensichtlich nicht geschadet, was an der regen Nachfrage nach Geflügel in der Region zu sehen war.