Potsdam (dpa) Knaller und Böller sind zu Silvester in Brandenburger Städten mit historischen Stadtkernen nicht tabu. Kunst- und kulturhistorisch bedeutende Bauwerke müssen nach Ansicht der kommunalen Verwaltungen in der letzten Nacht des Jahres nicht besonders geschützt werden. Ein striktes Verbot gilt seit Jahren jedoch auf den Terrassen des Potsdamer Schlosses Sanssouci. Bundesweit gelten hingegen Böller-Verbote unter anderem in Göttingen, Tübingen oder auf den Nordseeinseln Sylt und Amrun: vor allem wegen historischer Fachwerkhäuser oder reetgedeckter Gebäude.