Ins Rollen gebracht

Oderberg (MOZ) Es muss nicht gleich die große Bühne sein. Heike Zillmann und Christina Iffländer genügt es, anderen ihre Freude an der Musik verständlich machen zu können. "Die Findlinge" schaffen in ihren Liedern einen musikalischen Zugang zu Geschichte und Volkstum.

Sie haben einfach Spaß am Singen - für sich und gemeinsam mit anderen. Das Duo Heike Zillmann und Christina Iffländer hat vor einigen Jahren dieses gemeinsame Verständnis von Musik entdeckt und trifft sich seither einmal wöchentlich zum Musizieren.

"Die Findlinge" lassen volkstümliche und mittelalterliche Lieder wieder aufleben. Wie das des deutschen Dichters Simon Dach, der in seinem Stück "Ännchen von Tharau" aus dem 17. Jahrhundert eine Pfarrerstochter besingt. "Ännchen von Tharau ist's, die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld", heißt es in der ersten von 17 Strophen. In ähnlichem Gewand kommen viele der Lieder daher, denen sich "Die Findlinge" annehmen und die sie zum Teil neu interpretieren.

"Wir haben einfach gemerkt, dass unsere Stimmen gut zusammen klingen", sagt Heike Zillmann. "Wir singen ganz Verschiedenes. Auch dem Plattdeutschen wollen wir uns mehr widmen", sagt sie. Meist begleiten sie sich dabei auf der Gitarre oder Blockflöte. Auch eine Bombarde hat Heike Zillmann angeschafft, ein äußerst lautes Blasinstrument, wie bei dessen Vorführung klar wird.

Das Haus der 52-jährigen Heike Zillmann steht im Oderberger Zentrum. Hier haben die Frauen einen Rückzugsort zum Üben gefunden. Vor Auftritten treffen sie sich auch gern mal öfter, aber intensiv seien ihre Proben immer, sagen die Frauen. "Das kann drei oder vier Stunden in Anspruch nehmen. Wir vergessen die Zeit manchmal", sagt Heike Zillmann, gelernte Familienpflegerin. Die Frauen singen sich zunächst warm. Jede schlägt den für sie natürlichen Ton an und dann improvisieren sie. Der Rhythmus hat nicht selten meditative Wirkung und versetzt die Frauen in eine Art Trance.

Nur ein paar Gehminuten entfernt von Heike Zillmanns Haus liegt das Café "Hier und Jetzt". Dort hatten die Sängerinnen im November einen ihrer ersten Auftritte. "Wobei der allererste auf dem Geburtstag meiner Mutter stattfand - vor drei Jahren war das, in ihrem Wohnzimmer", erzählt Christina Iffländer. Im Sommer und im Herbst trugen sie mit Liedern zum Hoffest von Antikhändler Uwe Lutz Diebel bei.

Auch in Seniorenheimen singen die Frauen regelmäßig. "Das liegt uns sehr am Herzen", sagt Christina Iffländer.

Seitdem hat sich einiges getan. Das Zweiergespann hat ein weiteres Mitglied gefunden. Auch Manuela Zühr aus Niederfinow sitzt nun regelmäßig im Musikzimmer von Heike Zillmann. Und auch die Maschinenbauingenieurin singt ausgesprochen gern, wie sie sagt, und hat immer eine Möglichkeit gesucht, diesem Hobby in einer Gemeinschaft nachzugehen. Zusammen gesungen haben die drei Frauen vorher schon. Nun aber wird das Duo ganz offiziell zu einem Trio erweitert.

"Wir denken aber über eine weitere Sopranstimme nach", sagt Heike Zillmann. Denn die Frauen mögen es sehr mehrstimmig zu singen. "So haben wir einfach noch mehr Gestaltungsspielraum", sagt Christina Iffländer. Die Gruppe arbeitet auch an selbstgeschriebenen Liedern. "Da ich Blockflöte beherrsche, kann ich auch Noten lesen. Das ist hilfreich, wenn wir an eigenen Liedern arbeiten", sagt Christina Iffländer. "Die besten Ideen habe ich aber am Keyboard", erklärt die 58-Jährige.

Der Name der Gruppe sei eine ziemlich spontane Eingebung gewesen, angeregt durch die Findlinge im Garten einer der Frauen. "Zuvor waren wir immer als Oderberger Musikensemble angekündigt worden. Da war klar, wir brauchen endlich einen Namen", erinnert sich Heike Zillmann. Und die großen Felsbrocken nach denen sie sich benannt haben, hätten in der Regel eine lange Geschichte und demnach viel zu erzählen. "Die Lieder, die wir singen, haben das auch", sagt Manuela Zühr. "Da dachten wir, das passt."