Mit Sekt und Buffet ins neue Jahr

Beeskow/Bad Saarow (MOZ) Wo kann man in der Region ins neue Jahr starten? Die MOZ hat sich auf die Suche nach besonderen Veranstaltungen gemacht, eine Garantie für Restkarten gibt es jedoch nicht.

¦ Neuendorf: In Willy's Schankwirtschaft, Neuendorf 16a, wird ausgelassen gefeiert. Es spielen die Lucky Strings und ein DJ legt Disco- und Tanzmusik auf. Einlass ist um 20, Beginn um 21 Uhr. Der Eintritt kostet inklusive Getränke und Snacks 50 Euro.

¦ Herzberg: Für die Party kann man sich im Landgasthof Simke, Kirchstr. 5, stärken. Von 17 bis 22 Uhr wird zu einem festlichen Abendessen geladen. Es gibt Salatbuffet, Schnitzelvariationen sowie weitere herzhafte und süße Köstlichkeiten. Kosten pro Person: 14 Euro. Reservierungen unter Tel. 033677 5742.

¦ Kossenblatt: Zu einer gediegenen Silvesterfeier - gerne in Abendgarderobe - wird auf Gut Kossenblatt, Lindenstr. 35, geladen. Geboten werden Buffet und Live Cooking - Köche bereiten Speisen vor den Gästen zu -, Live-Musik und DJ, eine kleine Lasershow und Feuerwerk. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, alles inklusive zahlt man 99 Euro. Reservierungen bis Freitag unter Tel. 0163 2936084 oder per E-Mail info@gut-kossenblatt.de.

¦ Beeskow: An Neujahr kommt ein DJ ins Restaurant "Athen", Breitscheidstr. 1. Speisen werden à la carte serviert. Das Restaurant öffnet um 17 Uhr, Reservierungen unter Tel. 03366 153617.

¦ Treppeln: Eine Silvesterparty mit Ronny Gander und vielen Überraschungen wird im Gasthof Köhler, Treppelner Str. 15, geboten. Los geht's um 19.30 Uhr. Eintritt pro Person: 36 Euro. Im Preis enthalten sind Buffet, ein Glas Sekt und Pfannkuchen. Reservierung unter Tel. 033656 235.

¦ Bad Saarow: Wer das Höhen-feuerwerk im warmen Wasser liegend erleben will, ist beim Silvesterabend mit Live-Musik in der Saarow-Therme, Am Kurpark 1, richtig. Beginn ist um 20 Uhr. Eintritt inklusive Menü und einem Glas Sekt: 95 Euro, Telefon 033631 8680.

¦ Bad Saarow: Das A-Rosa am Scharmützelsee, Parkallee 1, veranstaltet eine Silvestergala mit Programm und Feuerwerk unter dem Motto: James Bond - A-Rosa im Diamantenfieber. Die Flanierkarte ab 22 Uhr kostet inklusive Getränke 49 Euro.

¦ Bad Saarow: "Cosmopolitan" heißt die exklusive Veranstaltung im Hotel Esplanade, Seestr. 49. Angekündigt sind kulinarische Highlights, verschiedene Live-Acts und ein Feuerwerk. Eintritt für die Gala ab 19 Uhr: 250 Euro, Flanierkarte ab 22 Uhr: 125 Euro (alles inklusive Speisen und Getränke), Tel. 033631 4328250.

¦ Bad Saarow: Das Landhaus Alte Eichen, Alte Eichen 21, veranstaltet ab 19 Uhr eine Silvestergala mit Buffet, DJ, Feuerwerk und Tanzmusik. Der Preis inklusive Getränke: 120 Euro, Tel. 033631 43090.

¦ Neu Golm: Im Landhaus Neu Golm, Alte Str. 5, kann man von 19 bis 2 Uhr feiern. Angekündigt sind Buffet, süße Überraschung, Live-Musik und Verlosung. Preis: 55 Euro, Tel. 033631 2077.

¦ Wendisch Rietz: Die Sauna Satama, Strandstr. 12, lädt zur Silvesterparty mit heißen Aufgüssen ein. Ein DJ sorgt für Musik, es gibt Buffet und Feuerwerk. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 159 Euro inklusive Getränke (für Kinder 109 Euro), Tel. 033679 7589900.