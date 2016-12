Urnenwand soll im Mai fertig sein

29.12.2016 22:46

Thema

Sparsame Weihnachtsbeleuchtung

EisenhĂŒttenstadt (MOZ) Mehrere Tausend Leuchten sorgen an Weihnachtsbäumen auf öffentlichen Plätzen und Lichterketten in der Lindenallee sowie Schmuck an den Straßenlaternen... mehr