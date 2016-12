KreativitÃ¤t scheint regional gebunden

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Auch die Volkshochschule des Landkreises Oder-Spree hat Weihnachtsferien. Die Regionalstellen in Fürstenwalde, Erkner, Beeskow und Eisenhüttenstadt sind deshalb derzeit nur eingeschränkt besetzt. Täglich geöffnet ist allerdings die Homepage. Und ein Blick lohnt sich, denn das Programm für das Frühjahrssemester kann man bereits herunterladen und sich auch anmelden. "Die 100000 gedruckten Programmflyer gehen bis Anfang Januar in Umlauf. Sollte in ihrer Nähe keiner zu finden sein, können Interessierte einfach bei uns anrufen", sagt VHS-Leiterin Sophie Klaust. Ab 4. Januar sind die Regionalstellen wieder wie üblich zur erreichen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540767/

Rund 150 Kurse werden angeboten - natürlich nicht alle in jedem Regionalbereich. Besonders viele gibt es wieder in den Bereichen Sprachen. Allein für Englisch sind es 14. Das reicht von der Startstufe über 45 Unterrichtsstunden bis zum anspruchsvollen Business-Kurs. Am angenehmsten klingt dabei "Englisch auf die ruhige Art am Tage".

Wer bei Reisen gern in der Landessprache ein wenig Konversation mit Einheimischen üben will: Angebote gibt es auch für Polnisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Norwegisch, Schwedisch und Arabisch. Passend zu fünf Sprachen kann man übrigens auch kochen oder backen.

Wer vor hat, sich demnächst öfter mit den Kindern und Enkeln zu unterhalten: Die Liste der Angebote für PC, Notebook, Tablet, Smartphone und Internet ist ebenfalls sehr umfangreich. Einsteigerkurse aller Art gibt es, man kann viel über die Sicherheit am PC oder im Internet erfahren, seine eigene Web-Seite gestalten, Bildbearbeitung oder Kaufen und Verkaufen erlernen.

"Kultur" ist eine weitere große Rubriken im Frühjahrsprogramm. Hier sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt. Zum Beispiel kann man im März in Eisenhüttenstadt lernen, wie man Handpuppen selbst baut und in Fürstenwalde dann das Puppenspiel. Manche kreativen Anleitungen sind regional gebunden: Geschichten schreiben lernt man in Erkner, Malen und Zeichen in Fürstenwalde und Briesen, Orientalisch Tanzen in Eisenhüttenstadt und Möbel gestalten mit Kreidefarben in Beeskow. Auch Handwerkliches gibt es sehr örtlich gebunden: Heimwerken für Frauen in Eisenhüttenstadt, Stuhlflechten in Erkner, "Stricken und Häkeln - erste Schritte" in Fürstenwalde, nur Nähen kann man überall. Im übrigen: Jeder kann sich zu jedem Kurs anmelden, egal wo er wohnt. Bleibt halt die Anreise.

Auch für die "Gesundheit" bietet die Volkshochschule wieder vieles. "Selbstverteidigung und Fitness für Frauen", Meditation, Autogenes Training, Yoga. Und dann ist da noch die Rubrik "Gesellschaft", bei deren Kursen man alle möglichen praktischen Tipps für das Weiterleben im neuen Jahr erhält. Einer kommt allerdings etwas spät: "Gute Vorsätze richtig umsetzen" steht erst am 8. Juli auf dem Programm. Aber wer dazu bald einen Rat braucht: Aus dem Herbstsemester ist noch ein Kurs in Fürstenwalde mit der Diplom-Soziologin Renate Schröder: am 28. Januar, von 10 bis 17 Uhr, zum gleichen Thema.

www.vhs-los.de.