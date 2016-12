Ein Klempner prÃ¤gte FÃ¼rstenwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Große Backsteingebäude mit Rundbogenfenstern, verblasste Schriftzüge, alte Schornsteine, dazwischen moderne Hallen - wer von der Fürstenwalder Hegelstraße ins Pintschviertel einbiegt, kann sich schnell verfahren zwischen all den Industriebauten. Viele sind mehr als 100 Jahre alt. Sie stammen aus der Zeit, als der Klempner Carl Friedrich Julius Pintsch (1815-1884), der in Berlin zunächst eine Lampenklempnerei gegründet hatte, 1872 eine Zweigniederlassung in Fürstenwalde eröffnete und ausbaute. Sie wurde zur "bedeutendsten Fabrikationsanlage mit den modernsten Ausrüstungen jener Zeit", heißt es in der Broschüre "Von der Pintsch AG 1872 bis zur Gegenwart - ein bedeutender Teil der Fürstenwalder Industriegeschichte".

Jetzt ist die überarbeitete Neuauflage des vergriffenen Bandes erschienen. Sie wurde von einer ehrenamtlichen Gruppe aus Zeitzeugen, Firmen-Mitarbeitern und Historikern gestaltet. Der Fürstenwalder Tourismusverein hat sie herausgegeben. Auf 70 Seiten wird zunächst die Geschichte der Pintsch AG erzählt. Historische Fotos zeigen den Industriestandort entlang der Bahnstrecke, die Pintsch-Villa und den öffentlichen Park, den 1871/72 erbauten Wassergasbehälter, Gaszähler-Modelle und zugehörige Prüfanlagen, die Seelaternenfertigung, einen Dänischen Leuchtturm mit Fürstenwalder Leuchtfeuer, den mit Pintsch-Beleuchtung ausgestatteten Salonwagen von Kaiserin Auguste, die Tornado-Produktion und vieles mehr.

"Pintsch-Erzeugnisse kamen auf der ganzen Welt zum Einsatz", sagt Ralf Ullrich, der Vorsitzende des Tourismusvereins und der Geschäftsführer des CTA Kulturvereins. CTA steht für Chemie- und Tankanlagenbau - einem Unternehmen, das aus der Pintsch AG hervorgegangen ist.

Auf knapp 408 000 Quadratmeter belief sich der Grundbesitz der Firma Pintsch. Zwischen 1936 und 1944 waren dort 11 200 Menschen beschäftigt, darunter 3000 Fremdarbeiter und 400 Kriegsgefangene. Das Unternehmen prägte die Stadt. Es baute einen Regenwasserkanal unter das Bahngelände bis zur heutigen Pintschbrücke, an den das Wohngebiet Trebuser- /Thälmannstraße mit angeschlossen werden konnte. Ab 1925 errichtete die Firma 250 Arbeiterwohnungen, 1937 einen Industriehafen am Oder-Spree-Kanal. Auch der Bahntunnel, eine Fußgängerbrücke, ein Hallenbad und die Strandgaststätte Neptun in Bad Saarow gehen auf das Konto des Unternehmens und seiner Nachfolger. Selbst das Ende der DDR überlebte der Industriestandort. Menschen, die dort ihren Arbeitsplatz hatten, gehörten zu den neuen Gründern. Ullrich selbst zum Beispiel. Zehn Jahre hatte er den Bereich Kultur und Sozialwesen beim CTA geleitet. 1991 wagte er mit einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Bereich Kultur den Neuanfang. Heute hat sein Kulturverein seinen Sitz in einem großen Backsteingebäude, in dem einst Gaszähler geprüft wurden. Eine große Keramikwerkstatt ist sein Herzstück. Zwölf Mitarbeiter hat der Verein. In der Nähe hat das Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum (FAW) seine Gebäude. Es ging aus der ehemaligen Betriebsberufsstätte hervor.

Zu den zehn Ausgründungen des volkseigenen CTA gehörte auch die Apparatebau GmbH. Heute führt die Reuther GmbH deren Tradition fort. Statt Tankanlagen zu bauen, hat sich das Unternehmen jedoch auf den Bau von Windkraftanlagen spezialisiert. Wer durch das Industriegebiet fährt, kann die riesigen Röhren für die Windtürme liegen sehen.

Auf 20 Seiten - und das ist der neue Teil der Broschüre - ist die Entwicklung des Industriestandortes in den zurückliegenden 20 Jahren anhand ausgewählter Firmen beschrieben.

"Von der Pintsch AG 1872 bis zur Gegenwart", Herausgeber: Tourismusverein Fürstenwalde, Auflage: 1500 Stück. Die Broschüre kann für 7,80 Euro in der Tourismus-Info, Mühlenstraße 1, in Fürstenwalde gekauft werden.