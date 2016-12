10. Silvesterlauf zum Aussichtsturm

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Es ist ein kleines Jubiläum: Zum 10. Mal veranstalten die Gebrüder Wurster am Sonnabend ihren Silvesterlauf. Beginn ist um 10 Uhr an der Maiwiese, die Laufstrecke geht über 5,2 Kilometer und führt hinauf zum Aussichtsturm in den Kranichsbergen. Obwohl der Lauf schon zum 10. Mal stattfindet, hat er seinen informellen Charakter bewahrt. Die Teilnahme ist kostenfrei, wer mitlaufen will, kann sich ab 9 Uhr auf dem Parkplatz an der Maiwiese anmelden - vorher nicht, wie Michael Wurster mitteilte. Sein Bruder, Bernd Kolbe, hatte einst den Anstoß gegeben.